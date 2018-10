Sjonny W. toch naar PBC voor observatie

Ook de psychiater zag een stoornis in het alcoholgebruik en aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis. De psychiater adviseerde dat opname in het Pieter Baan Centrum 'weinig meerwaarde' zou hebben.



Het Openbaar Ministerie dacht daar anders over en zei de rechtbank dat 'een advies slechts een advies is.' Dat standpunt volgt de rechtbank dus.



'Doorbraak'

Advocaat Nancy Dekens, die samen met haar kantoorgenoot Maarten Pijnenburg, Sjonny W. bijstaat, denkt dat justitie mogelijk een andere reden heeft om W. te willen onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. "Mij bekruipt het gevoel dat het Openbaar Ministerie hoopt dat de langere duur van de zaak zal zorgen voor een doorbraak in de zaak van Sabrina." Dat ontkent het OM.



Justitie verdenkt Sjonny W. van de moord op drie vrouwen in en rond Amsterdam: de Groningse prostituee Monique Roossien (gedood in 2003), de Roemeense Mirela Mos (2004) en de Amsterdamse Sabrina Oosterbeek, die sinds maart 2017 spoorloos is verdwenen.



De politie gaat er van uit dat ook zij niet meer leeft. Haar lichaam is ondanks intensief speurwerk niet gevonden.Sjonny W. ontkent de aantijgingen, in weerwil van bewijsmiddelen en getuigenverklaringen in zijn nadeel. Hij is niet aanwezig op de zittingen.



