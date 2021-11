Sjonny W. krijgt bijna 20 jaar plus tbs voor het doden en dumpen van niet één maar drie vrouwen na seks

Sjonny W. Beeld Sjoukje Bierma

Daarmee gaat het hof veel verder dan de rechtbank, die maar één doodslag bewezen had geacht. Het hof ziet in W.’s ‘mensonwaardige handelen’ bevestiging van de ‘trekken van psychopathie’ die deskundigen zagen. De kans dat hij vanwege zijn stoornissen opnieuw in de fout zou gaan, acht het hof groot. W. heeft ‘geen enkel respect getoond’ voor het leven van de ‘kwetsbare jonge vrouwen’ en ‘onbeschrijflijk veel leed’ toegebracht aan de nabestaanden. Hij heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen.

Om juridische redenen kan het hof maximaal 20 jaar celstraf opleggen, min een korte straf die hij eerder uitzat. Daarnaast krijgt hij dus tbs met dwangverpleging opgelegd.

Het arrest is een enorme opluchting voor de nabestaanden van vooral Monique Roossien en Sabrina Oosterbeek, die volgens de rechtbank níet bewijsbaar door Sjonny W. waren omgebracht. Zij waren na het voordragen van het arrest woensdagmorgen in tranen van geluk.

De verdachte heeft alle drie de jonge vrouwen na seks omgebracht en gedumpt. Het lichaam van Oosterbeek is nooit teruggevonden. W. heeft zich ‘over een langere periode vergrepen aan vrouwen in een zeer kwetsbare positie’. Steeds kan een moordplan niet worden bewezen, maar wel doodslag.

‘De zwaarst denkbare misdrijven’

W. heeft zich volgens het hof schuldig gemaakt aan ‘enkele van de zwaarst denkbare misdrijven’, door ze steeds te doden na seks, hun lichamen te laten verdwijnen en geen opheldering te geven aan de nabestaanden.

In de vagina van prostituee Mos is dna aangetroffen, wat bevestigt dat Sjonny W. kort voor haar dood in november 2004 seks met haar had gehad in zijn toenmalige huis in Noord. Nadat ze was gewurgd, is het lichaam van Mos in zeven stukken gezaagd en gedumpt in een plantsoen in Amsterdam-Zuidoost.

Op knopen in de vuilniszakken zat W.’s dna. Het gerechtshof gaat ervan uit dat W. haar lichaam heeft weggemaakt, al kan hij daarvoor vanwege verjaring geen extra hoge straf krijgen. W. bekommerde zich niet om de verdwijning van Mos, wat het hof verdacht vindt. Het hof gaat uit van doodslag, omdat niet bewezen is dat hij een moordplan had.

Ook doden Roossien bewezen

Anders dan de rechtbank acht het hof ook bewezen dat het Sjonny W. is geweest die prostituee Monique Roossien in april 2003 de schedel heeft ingeslagen en haar vervolgens zwaar verminkt en naakt heeft gedumpt aan de Uitdammerdijk in Amsterdam-Noord. Het hof acht aannemelijk dat het bloed van Roossien na haar dood is beland in de auto van de later vermoorde Mirela Mos.

Sjonny W. was, gezien zijn sperma dat op de vagina van Roossien is aangetroffen, de enige gebruiker van die auto die enige band met Roossien had. Het hof is het niet met W.’s advocaten eens dat het ‘netwerk’ rond prostituee Roossien onvoldoende in kaart is gebracht, wat in haar schemerwereld ook andere daders in beeld had kunnen brengen.

Bewezen wordt geacht dat hij ook Sabrina Oosterbeek heeft omgebracht en daarna haar lichaam heeft weggemaakt, in maart 2017, in Amsterdam-Zuidoost. Zij is nooit gevonden. Het hof ziet geen enkele aanwijzing dat Oosterbeek vrijwillig is verdwenen en gaat ervan uit dat ze is overleden. Voor een ongeval, een natuurlijk overlijden of zelfmoord ‘biedt het dossier geen aanknopingspunten’.

Na de dood van Oosterbeek heeft Sjonny W. volgens het hof ‘in een extreme reactie’ een dwaalspoor uitgezet, zodat hij niet als dader in beeld zou komen. Zo belde hij met Oosterbeeks telefoon kort met een andere dealer, en zette haar fiets verderop in Zuidoost. Hoewel hij Oosterbeek twee jaar kende en een klik met haar zegt te hebben gehad, heeft hij geen moment naar haar gezocht.

Het hof verwerpt alle alternatieve scenario’s die de advocaten van W. hadden aangedragen.