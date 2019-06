Sjonny W. beantwoordde alle vragen – vaak met ‘geen idee’

Hij brak de oogkas van de moeder van zijn zoontje, beaamde Sjonny W. (46) tegenover de rechtbank. Hij kwam volgens haar te laat uit het café, zou voor de kleine zorgen, er was ‘heen en weer gesar’ en toen haalde hij uit. “Ik heb een lange lont, maar op enig moment ontsteekt-ie,” vertelde W. aan de psychiaters van het Pieter Baan Centrum.

Van zijn ex-zwager brak hij met één klap zijn arm. ‘Uit zelfverdediging’. Tegen de rechtbank: “Hij kwam met het schuim op zijn mond op me af. Voor mij was de eerste klap een daalder waard.”

Van zijn vele exen zeggen meerdere dat hij hun keel dichtkneep, uit woede of tijdens de seks. Over de laatste: “Ik denk dat ze me verwart met iemand anders.”

Weer een andere ex vergeleek W. met Jekyll en Hyde. Net als de sleutelfiguur uit de klassieke griezelroman The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde kan Sjonny W. volgens haar van een vriendelijke vriend inééns agressief worden.

Sjonny W.: “Dat is háár mening. Ik vind mezelf niet agressief. Ik laat me niet slaan en kan dingen goed duidelijk maken, maar ik ben niet agressief.”

Nog een ander typeerde W. als ‘onvoorspelbaar’. Na drank en cocaïne werd hij ongeremder.

“Dat zijn geen fijne verhalen,” stelde rechtbankvoorzitter Eli Gabel vast. “U begrijpt dat dit belangrijke verklaringen zijn in het licht van de verdenkingen die er liggen. Is het bij een van de drie vermoorde vrouwen zo geweest dat zij u, na het gebruik van drank en drugs, hebben gesard en dat u heeft gereageerd?”

Sjonny W.: “Nee.”

Gabel: “Dan heb ik het u maar gevraagd.”

W. ontkent

Al sinds zijn arrestatie in 2017 ontkent W. iets te maken te hebben met de dood van Monique Roossien (verminkt gevonden in 2003), Mirela Mos (in zeven stukken aangetroffen in 2004) en Sabrina Oosterbeek (vermist sinds 2017). Dat was niet anders op de openingsdag van zijn proces.

Ja, hij had voor de zoveelste keer drugs gebruikt en ‘gerommeld’ (seks gehad) met escortprostituee Mos en de eveneens drugsverslaafde Oosterbeek, waarna ze verdwenen. Nee, wat er met ze is gebeurd weet hij niet. Monique Roossien zegt hij helemaal niet te hebben gekend – al pikte hij wel tippelhoertjes op achter het Centraal Station, waar zij ook werkte.

In rond Amsterdams beantwoordde W. alle vragen, maar in de kern kwam het er vooral op neer dat hij zich na al die jaren details niet meer herinnert of ‘geen idee’ heeft waarom mensen zeggen wat ze zeggen.

Twee dagen na de vondst van de lijkdelen van Mos in 2004 bleek de vloerbedekking verdwenen uit de slaapkamer van zijn toenmalige woning aan het Spreeuwenpark in Amsterdam-Noord. “Het zegt me niks.”

Waarom getuigen zeggen dat hij na Mos’ verdwijning stinkende vuilniszakken in zijn huis had liggen, of daarmee sleepte, waarna hij opvallend grondig het trappenhuis schoonmaakte? Waarom de muur in zijn badkamer rood was geverfd, terwijl een ex zei zich die kleur niet te herinneren?

“Ik heb niet lopen schilderen in die laatste week of zo.”

“Ik heb ook geen tapijt uit de slaapkamer gehaald.”

“Ik heb niet de herinnering dat het stinkende zakken waren die ik buiten zette, maar ik had wel vaker stinkende zakken. Soms liepen de maden eruit.”

Het meeste wat hij weet, heeft hij uit het strafdossier, zegt W.

In de auto van Mirela Mos zaten bloedsporen van Monique Roossien. W.: “Geen idee hoe die daar zijn gekomen.”

Hoe ziet u de toekomst voor zich? “Daar kan ik nu effe niks mee. Het is één grote puinhoop.”

De eerste zittingsdag moet zwaar zijn geweest, legde rechtbankvoorzitter Gabel de verdachte voor.

W.: “Ja. Ik ben d’r wel even klaar mee.”

Woensdag gaat de zaak verder met de verklaringen van de nabestaanden en het requisitoir, met de strafeis tot besluit.