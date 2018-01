Sjoemelnotaris Voorwinde had geschorste notarissen in dienst

Bij het notariskantoor van Bart Voorwinde (50) in Buitenveldert is ruim 2,1 miljoen euro van de derdengeldenrekening verdwenen. Op zo'n derdengeldenrekening storten cliënten in vertrouwen hun geld, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis.



Met dat geld rommelen geldt in het notariaat als een doodzonde. De kwestie bij kantoor Voorwinde is de grootste affaire in het notariaat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Voorwinde zelf is spoorloos.



Een deel van de verdwenen miljoenen is vermoedelijk terechtgekomen op de bankrekening van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Een ex-notaris die tegen alle regels in op kantoor Voorwinde werkte, had schulden bij de KNB.



Die loste de ex-notaris af met geld dat hij kreeg van het kantoor. Dat bevestigen meerdere goed ingevoerde bronnen tegenover deze krant, al ontkent de ex-notaris met klem. Saillant detail: de schuld was ontstaan nadat de KNB ervoor was opgedraaid toen de ex-notaris in 2013 met geld van cliënten had gesjoemeld.



Cliëntgeld naar sokkenwinkel

Voorwinde kreeg op zijn kantoor jarenlang hulp van de Amsterdamse ex-notarissen René Boerekamp (44) en Paul Vierveijzer (52), die in 2014 en 2015 uit het ambt waren gezet omdat zij rommelden met cliëntgelden. Als een notaris uit het ambt is gezet, is het voor andere notarissen verboden met hem te werken.



René Boerekamp, die een kantoor had aan de De Lairessestraat, gebruikte in 2013 een kleine drie ton aan cliëntgeld om zijn noodlijdende winkel in herensokken in de Negen Straatjes te bekostigen. Destijds moest de beroepsorganisatie KNB bijspringen om zijn cliënten schadeloos te stellen. Sindsdien had Boerekamp een schuld bij de beroepsorganisatie.



Die schuld loste Boerekamp af met geld dat hij bij Voorwinde kreeg. De ex-notaris stond niet op de loonlijst, maar liet zich uitbetalen via facturen voor IT-diensten. Boerekamp zegt dat hij werd betaald met kantoorgelden, maar volgens ingewijden werd op het notariskantoor voortdurend geld van cliënten naar de kantoorrekening geboekt. Ook had Boerekamp een forse geldvordering op Voorwinde.