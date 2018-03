Sjaak B. opgepakt voor moord op Cor van Hout

De aanhouding vond plaats kort nadat Astrid Holleeder in de rechtszaal volkomen onverwachts onthulde dat haar broer Willem in een heimelijk opgenomen gesprek had bekend dat Sjaak B. een van de twee huurmoordenaars van Van Hout is.



Een tape van dat brisante gesprek overhandigde Astrid Holleeder vrijdag aan de rechtbank en het Openbaar Ministerie.



Van Hout werd in 2003 in Amstelveen geliquideerd. B. is in het milieu en door getuigen vaak genoemd als betrokkene bij de liquidatie, maar niet onder ede door iemand die het rechtstreeks van Willem Holleeder zegt te hebben.



B. kreeg in liquidatieproces Passage al vijfenhalf jaar cel voor wapenhandel.



Op haar tweede verhoordag getuigde Astrid Holleeder op het scherp van de snede tegen broer Willem, misdaadjournalist Paul Vugts was erbij.