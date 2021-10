Site laat potentiële huurders tegen elkaar opbieden: ‘De gekte op de markt is heel groot’

De veilingwebsite Rebid.nl laat potentiële huurders tegen elkaar opbieden in stapjes van 25 euro. Beeld Getty Images/EyeEm

Een huurwoning van 67 vierkante meter op de Eerste van Swindenstraat in Oost vanaf 1500 euro per maand. Of een appartement van 63 vierkante meter op de Silodam in West vanaf 1600 euro. Of een woning van 148 vierkante meter in de Bergstraat in het Centrum vanaf 2750 euro. Vanaf ja, want bij de Amsterdamse makelaar Rebid.nl kun je door andere geïnteresseerden overboden worden.

Het op de Herengracht gevestigde makelaarskantoor Rebid.nl biedt huurwoningen aan en laat potentiële huurders tegen elkaar opbieden via zijn veilingwebsite in stapjes van 25 euro. Zo staat bij de woning op de Bergstraat: ‘Je kan elke gewenste maandhuur voorstellen, hoger dan 2750 euro. Reageren kan in stappen van 25 euro. Meer kans? Plaats een hoger voorstel.’ In totaal staan er nu tien Amsterdamse huurwoningen op de website. 37 woningen zouden al verhuurd zijn via Rebid.nl.

De Woonbond kreeg eerder al signalen dat er onderhands overboden wordt op huurwoningen. “Maar dit is de eerste keer dat er een veilingsite voor gemaakt is,” zegt Marcel Trip, woordvoerder van de Woonbond. “Het laat zien dat de gekte op de markt op dit moment heel groot is.”

Grens doortrekken

Verhuurders mogen voor huizen in de vrije huurmarkt vragen wat zij willen, legt Trip uit. Wel is er een puntenstelsel, maar dat geldt voor huizen met een maandhuur tot 752 euro. “Als je voor een huis meer mag vragen, dan kan een verhuurder zoveel vragen als hij wil. En je ziet vooral dat het in de grote steden daardoor misgaat.” De Woonbond pleit ervoor om de grens van 752 euro door te trekken. Op die manier zouden er meer betaalbare woningen van hogere kwaliteit op de markt komen. En zou een veilingwebsite helemaal uit den boze zijn.

Helemaal nieuw is de werkwijze van Rebid.nl niet. Al in 2019 bood Vastgoed Company Veendam vijftig appartementen in Groningen-Zuid aan voor een huurprijs vanaf 720 euro. Geïnteresseerden konden tegen elkaar opbieden om de winst van de verhuurder te maximaliseren. De lokale website Sikkom schreef er destijds over. Na veel kritiek veranderde het vastgoedbedrijf zijn werkwijze.

Onvrede

Tegen het AD zegt Daniel Raadschelders van Rebid.nl dat de website is ontstaan vanuit onvrede over de huurmarkt. “Toen ik een aantal jaar geleden zelf op zoek was naar een huurwoning ergerde ik mij enorm aan het feit dat ik met vijftig andere kandidaten op een bezichtiging stond en achteraf keer op keer hoorde dat de woning was verhuurd aan een kandidaat die meer bereid was te betalen dan werd gevraagd.”

Volgens Raadschelders ligt de prijs die gehanteerd wordt vaak onder de gewenste vraagprijs en heeft de site als doel om ‘snelheid van huur te behouden en leegstand te voorkomen’. Dat verhuurders alleen maar voor het hoogste bod zouden gaan, is volgens hem niet waar. Verhuurders zouden ook kijken naar het inkomen en de samenstelling van de huurders, om vervolgens met de beste partij in zee te gaan.