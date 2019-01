Site en app Schiphol zijn weer in de lucht

Volgens Schiphol waren er serverproblemen bij een bedrijf dat ervoor zorgt dat informatie van het vliegveld online komt te staan. "Alle West-Europese klanten van deze leverancier hebben hier last van gehad," aldus Schiphol.



Het vliegveld was tijdens de storing wel bereikbaar via Twitter en Facebook en per telefoon. Belangstellenden konden ook van de luchtvaartmaatschappijen te horen krijgen of een vlucht geland, opgestegen of vertraagd was.