Sissy-Boy vraagt uitstel van betaling aan

Sinds november 2017 is BRG eigenaar van het merk dat het overnam van de Varova Fashion Group. Het afgelopen jaar is volgens BRG geprobeerd om het bedrijf weer gezond te maken en zijn er investeringen gedaan. Tegenvallende verkopen hebben het merk echter nog verder onder druk gezet.



De afgelopen tijd was BRG in gesprek met een ander Nederlands familiebedrijf dat actief is in dezelfde sector. Toen deze partij zich onverwacht terugtrok, moest de directie uitstel van betaling aanvragen.



Sissy-Boy heeft in Amsterdam zes winkels zitten. In heel Nederland zijn dat er 45. Daarnaast is ook het hoofdkantoor in Amsterdam gevestigd. Bij het merk werken 600 mensen. Voorlopig blijven de winkels nog open.



'Triest nieuws'

Vakbondsbestuurder Martijn den Heijer van CNV spreekt van triest nieuws. Hij benadrukt dat dit al de 'zoveelste' keten is die dit jaar op omvallen is komen te staan. Onlangs gingen speelgoedketen Intertoys, kledingketen CoolCat en budgetdrogisterijketen Op=op Voordeelshop al failliet.



Sissy-Boy bestaat sinds 1982 en is bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. De omzet bedroeg afgelopen jaar circa 60 miljoen euro.



BRG had ook de merken Gsus, Ontour, Open32, Kings of Indigo en Tumble 'n Dry in zijn portefeuille. Het merendeel hiervan is de afgelopen twee jaar afgestoten.