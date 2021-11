Sinterklaasintocht in Amsterdam gaat zondag door

Bij grote drukte langs de grachten zullen roetveegpieten die stukken mijden, geeft de organisatie aan. Beeld ANP / ANP

“Het is een weloverwogen besluit,” zegt voorzitter Edgar Peer namens het intochtcomité. “Er is van alle kanten goed naar gekeken, ook door wetenschappers. Wat de doorslag heeft gegeven, is dat het gaat om een doorstroomevenement in de buitenlucht en dat de doelgroep bestaat uit kinderen die weinig risico lopen.”

De intocht is ook niet aangepast. De stoomboot gaat volgens plan via de Amstel door de grachten naar het Scheepvaartmuseum waar Sinterklaas wordt ontvangen door burgemeester Femke Halsema. Het aantal bezoekers van het besloten evenement op het Marineterrein is wel teruggebracht tot enkele honderden, zodat iedereen afstand kan houden.

De organisatie vraagt aan alle bezoekers om zich te houden aan de richtlijnen voor corona. Mensen met milde klachten wordt verzocht thuis te blijven. Van volwassenen zonder vaccinatie wordt gevraagd een weloverwogen keuze te maken om de intocht wel of niet bij te wonen. Tijdens de intocht zal niet om een QR-code worden gevraagd.

Met de gemeente is afgesproken dat tijdens de intocht zal worden ingespeeld op de ontwikkelingen, vertelt Peer. “Bij grote drukte langs de grachten zullen onze roetveegpieten die stukken mijden. Ook is het mogelijk dat de stoomboot dan de snelheid verhoogt, om bij te dragen aan een betere spreiding van het publiek.”

Meerdere scenario’s

De afgelopen dagen waren er veel vraagtekens over het doorgaan van de grootste intocht van het land. Peer: “We hadden draaiboeken klaarliggen voor alle scenario’s. We hebben natuurlijk ook binnen de organisatie besproken hoe de vrijwilligers er tegen aankijken. Alle neuzen staan dezelfde kant op. De teneur is: het is fantastisch dat het kan doorgaan.”

Op verschillende andere plekken in het land gaat de intocht niet door, of wordt nog gewikt en gewogen. In Utrecht werd woensdag besloten de intocht af te blazen. Ook in onder meer Veenendaal, Heusden, Maarssen, Breukelen en Zoeterwoude werd dat besluit genomen. Ook de landelijke intocht, morgen op Paleis Soestdijk, is aangepast in verband met corona.