Sinterklaas mag na twee jaar eindelijk weer binnenkomen in Amsterdam

Na twee moeilijke jaren door corona en ruzie mag Amsterdam rekenen op een ouderwetse intocht van Sinterklaas. Wel met een inclusieve organisatie en een pietenprotocol.

De wereld staat in brand, maar er is ook goed nieuws: de crisis lijkt bezworen binnen het comité dat de jaarlijkse intocht van de goedheiligman in Amsterdam organiseert. In De Nieuwe Kerk ontvouwde het vernieuwde bestuur van de stichting Sint in Amsterdam maandagavond de plannen voor de 84ste intocht op zondag 13 november. En dat moet een ouderwetse intocht worden waarbij weer met pepernoten wordt gegooid en niet met modder.

“Een verbindend feest voor alle kinderen van Amsterdam,” omschreef voorzitter Edgar Peer nog maar eens het doel van alle inspanningen van de bestuurders en de honderden vrijwilligers. “Het ziet er gelukkig naar uit dat we dit jaar eindelijk weer helemaal los kunnen gaan.” Er ligt een draaiboek klaar voor een ouderwetse intocht, over het water én over het land, inclusief paard en met, voor het eerst sinds jaren, een afsluitende bordesscène op het Leidseplein.

Johan Cruijff Arena

En graag zonder gedoe. Een jaar geleden liepen de gemoederen nog hoog op. Oorzaak was het coronavirus, aanleiding de plannen binnen het bestuur om als alternatief voor de geschrapte intocht een bijeenkomst in de Johan Cruijff Arena te organiseren. De ruzie leidde tot het vertrek van een aantal belangrijke vrijwilligers en burgemeester Femke Halsema moest tussenbeide komen om alsnog een sobere vaartocht van de Sint door de grachten voor elkaar te boksen.

Op verzoek van de burgemeester sprak Noraly Beyer met de strijdende partijen om vervolgens een weinig feestelijk rapport in te leveren. Volgens Peer heeft het bestuur het afgelopen jaar allerlei gesprekken gevoerd om de vertrokken bestuurders en vrijwilligers weer aan boord van de stoomboot te krijgen. “Dat is in sommige gevallen wel gelukt en in andere gevallen niet,” aldus Peer. “We richten ons nu op de toekomst.”

Vertrouwenspersoon

Beyer gaf in haar rapport onder meer het advies mee om het bestuur van de stichting meer divers en meer inclusief te maken. Ook daar is naar geluisterd: drie nieuwe leden geven het bestuur meer kleur en trekken de gemiddelde leeftijd flink omlaag. Wat nog niet gelukt is, is de vorming van een raad van toezicht en de komst van een vertrouwenspersoon. Peer: “We zijn er mee bezig. En we weten dat we dat maar één keer kunnen zeggen. Volgens jaar moet dat geregeld zijn.”

Het zijn onderdelen van een verregaande professionalisering van de organisatie. Zoals Beyer ook in haar rapport concludeerde is de grootste intocht van het land te groot om te leunen op de inzet van vrijwilligers. Dat betekent onder meer dat er nu wordt gewerkt aan richtlijnen en instructies voor de honderden pieten. Bestuurslid Ricardo van Hemert: “Voorheen was de enige eis dat zij minimaal 12 jaar moesten zijn. Nu komt er een protocol voor het optreden tijdens de intocht.”

Stopera

Het intochtcomité kan dit jaar voor het laatst terecht op het marine-etablissement, sinds jaar en dag de uitvalsbasis voor de organisatie tijdens de intocht. Volgend jaar begint de nieuwbouw op het terrein. Om die reden wordt dit jaar ook gebruik gemaakt van de Stopera, vermoedelijk het toekomstige hoofdkwartier. De Hermitage neemt in november de plaats in van het Scheepvaartmuseum als plek waar Sinterklaas wordt opgevangen door de burgemeester.

Het schrappen van het Scheepvaartmuseum heeft te maken met het tijdschema, legde bestuurder Jules Vos uit. “Het is gewoon een heel vol programma. Eerst met de stoomboot over de Amstel naar de Hermitage, daarna met een rondvaartboot door de grachten naar de Stopera en vervolgens nog eens per paard door de stad richting het Leidseplein. We willen een bordesscène voor de Sint in de schemering en niet in het pikkedonker.”