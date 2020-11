Sinterklaas komt aan in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum

Sinterklaas videobelt met kinderen vanaf een boot bij het Scheepvaartmuseum Beeld Screenshot AT5

Komt hij met de Noord/Zuidlijn? Of vaart de boot toch gewoon over de Amstel? Waar de intocht van de Sint normaal gesproken een enorm evenement is met duizenden kinderen, is de aankomst nu op een geheime locatie. Aanwezig: Sinterklaas, wat pieten, burgemeester Halsema, de kinderburgemeester van de stad en een cameraploeg van de lokale zender AT5.

Die zender brengt de aankomst (op een geheime locatie) live in beeld vanaf 10 uur. ‘Door geen locaties te noemen’, wil het Amsterdamse intochtcomité voorkomen dat er alsnog ouders met kinderen komen kijken.

Waar normaal gesproken 1100 vrijwilligers bezig zijn met de intocht, zijn er dit weekend maximaal 26 mensen aanwezig bij de aankomst.

Cadeautje

Ook het programma voor de weken tussen de intocht en pakjesavond is aangepast als gevolg van corona. De gebruikelijke bezoeken van de Sint aan kinderen in het ziekenhuis bij voorbeeld kan dit jaar niet doorgaan. Wel zullen alle zieke kinderen een cadeautje krijgen, met een persoonlijke boodschap van Sinterklaas. Bovendien is de Sint elke woensdag en vrijdag met een aantal pieten aanwezig in de stad, op een manier die garandeert dat er geen oploop ontstaat.

De intocht is live te volgen via AT5.

Meer dan 2 miljoen mensen keken op tv naar intocht Sinterklaas Ruim 2,2 miljoen mensen hebben zaterdag gezien hoe Sinterklaas met zijn gevolg aanlegde in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). De goedheiligman kwam met de stoomboot aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade. In totaal schakelden 2.225.000 mensen zaterdagmiddag in op NPO3. De landelijke intocht was dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek bij zijn, waardoor de locatie van aankomst niet vooraf bekend werd gemaakt. Na aankomst ging Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, waar hij verblijft tijdens zijn bezoek aan Nederland. Eerder werd volop gespeculeerd waar de sint en zijn pieten zouden aanmeren.