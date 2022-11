Sinterklaas arriveert in Amsterdam. ‘Is dit de échte Sint?!’

Intocht Sinterklaas. Beeld Jan Mulders

De Sint en zijn bontgekleurde pietenleger arriveren zondag in Amsterdam in verpletterend mooi weer. Hoe vaak was het gerieflijk om met je opgewonden kroost in een eigen bootje mee op te varen met de stoet? Terrassen aan de Amstel puilen uit met gezinnen die de stoomboot vanaf 10 uur al hadden opgewacht, toen die tegenover het Martin Luther Kingpark de Amstel op draaide.

Even na elven komt de stoet aan bij de Hermitage, waar een groep Pieten aan wal gaat om daar high fives en boksen uit te delen, terwijl andere Pieten en Sinterklaas overstappen op een rondvaartboot, die wél onder de bruggen van de grachtengordel door past.

Veel kinderen langs de stoet zijn uitgedost in gelikte pietenpakjes en sinterklaasoutfits.

Opwinding

Op een brug over de Leidsegracht, waar de Sint zojuist onderdoor is gevaren, stelt een meisje van pakweg 5 jaar oud haar vader de hamvraag: “Is dit de échte Sint?!” Het antwoord wacht ze niet af. Gillend van opwinding: “Daar komt een boot met Pieten!” Sint is geen prioriteit meer, zoveel is helder.

Het voordeel van een rondvaart over de grachten is voor de Sint en Pieten dat ze bij elke brug hetzelfde kunstje kunnen doen. Aftellen voor de wave en juichen. De clientèle vindt het fantastisch en doet het gillend na.

Zoals elk jaar zijn er ook de strebers onder de ouders, die met hun kroost over de grachten jakkeren om de stoet zes keer opnieuw te onthalen. Handhavers doen hun best nog iets van verkeersveiligheid te waarborgen.

Een vader op de brug over de Prinsengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat: “Ik hoor ‘m al!” Zijn zoontje: “Wat zegt -ie dan?” Dan begrijpt hij het, de toeters die aanzwellen tot festivalvolume.

For kids

Langs de route pikken ook veel toeristen de intocht mee. Een Fransman weet zijn gehoor feilloos uit te leggen hoe het sinterklaasfeest in elkaar zit. Spanje, bisschop, cadeautjes et cetera. Italiaanse twintigers op huurfietsen zijn minder precies voorbereid. Één van hen vraagt een handhaver wat de mensenmassa behelst, maar haar ‘sinterklaasoptocht’ landt in holle ogen. “A party for kids.” Aha.

De stoet draait inmiddels onder luide aanmoediging van de Prinsengracht de Amstel op, richting de Stopera, waar een ontvangst door burgemeester Femke Halsema en kinderburgemeester Thymen is. Sint verruilt er de boot voor zijn schimmel Ozosnel, om met zijn Pieten te voet en op praalwagens, pepernoten uitdelend, naar het Leidseplein te trekken. De feestelijke intocht wordt daar afgesloten met een slotceremonie vanaf het bordes van de Stadsschouwburg.

Sinterklaasjournaal

Zaterdag kwam Sinterklaas al aan in Hellevoetsluis. Het was voor het eerst sinds twee coronajaren dat de intocht weer met publiek gevierd kon worden. De Sint arriveerde dit keer met een privéjet, de Goedheiligman 1. Eerder was in het Sinterklaasjournaal te zien dat de pakjesboot was gezonken.

