Sintcadeaus voor kinderen op opvangboot MS Galaxy: ‘Dit helpt kinderen echt op te knappen’

Beeld ANP

Sinterklaas bezoekt deze maandagochtend de vluchtelingenboot in het Westelijk Havengebied. Tenminste, de goedheiligman zelf is er niet. “Wij zijn Sinterklaas,” zegt Irene de Bot van hulporganisatie People for People.

Daar is veel voor te zeggen. Liefst vijf trolleys vol kartonnen dozen, gevuld met cadeautjes, worden de activiteitenzaal binnengerold van de MS Galaxy, het zeecruiseschip naast de Tweede Coentunnel waar zo’n duizend asielzoekers zijn gehuisvest. Onder hen zo’n 125 kinderen.

Enkele tientallen van hen hebben zich al verzameld. De kleinsten op de banken vooraan, knietjes op de bank, opgewonden, zoals dat hoort bij kinderen van deze leeftijd als cadeaus in zicht zijn. Anderen drommen rond de trolleys. Door de boxen klinkt Sinterklaas kapoentje.

Het team van People voor People krijgt instructies. De dozen voor jongens rechts, de dozen voor meisjes links. Verder staat er een leeftijd op elke doos. De jongsten mogen straks eerst. Marcella Simons, directeur van People for People, ter afsluiting: “Dit zijn niet alleen cadeaus voor kinderen, het is ook een cadeau voor jezelf.”

Het team begint de trolleys te legen, en alle dozen op de goede plek te zetten, onder nauwkeurig toeziend oog van de kinderen. “What are they doing?” vraagt een jongetje aan een ander jongetje. Die weet het ook niet.

Leefomstandigheden verbeteren

People for People is opgericht door de ondernemers Ali Niknam (Bunq), Joris Beckers (Picnic) en Robert Vis (Messagebird). Het begon met hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne, maar het ondernemerscollectief streeft er nu naar de leefomstandigheden in opvangcentra voor alle vluchtelingen te verbeteren, bijvoorbeeld met voedsel- en hygiëneproducten, vervoer naar school en gratis simkaarten. Of zoals vanochtend, tweehonderd pakketten in cadeauverpakking, elk met zes tot acht cadeautjes.

Het team is nog altijd de dozen aan het sorteren, aan een tafeltje kijkt Meazan Sebok Debele (35) uit Ethiopië toe. “Mijn kinderen zijn zó opgewonden. Ze maken plezier en zijn gelukkig. Kinderen moeten altijd zo zijn. Dit is een speciale dag.”

Haar dochter van 5 hoopt op pop van Elsa (Frozen), haar dochter van 2 op Peppa Pig en haar dochter van 14 houdt van tekenen. Het is nog even afwachten. Eerst moeten er nog sinterklaasliedjes worden gezongen. De kinderen klappen beleefd mee.

‘Dank-u, Sin-ter-klaas-je’

Het is zover. Eerst zijn de kleintjes aan de beurt, de jongens en meisjes in een aparte rij. Ze gaan daarna bij hun ouders zitten en wachten zowaar tot de oudere kinderen ook hun cadeau hebben afgehaald, tot grote verbazing van een COA-medewerker. Hooguit probeert hier en daar een kind tussen een kier van de verpakking te kijken.

Even later kan hij dan het verlossende signaal geven. Aftellen van 3 tot 1 en dan een gezamenlijk ‘Dank-u, Sin-ter-klaas-je’. De kinderen doen fonetisch mee.

Dan worden de pakketjes eindelijk opengemaakt. De Sint is gul geweest met poppen, houten treinen, duplo en wat niet. Een hoop gegil van een hoop blije kinderen.

Meegenieten

Een vader staat met een grote, roze pop van Götz in zijn hand. “Happy,” zegt hij. “Nice.” Verderop staan enkele jongemannen toe te kijken. Zelf hebben ze geen kinderen, maar ze genieten mee. “Amazing,” zegt Omar Alkenon (26). “Dit soort activiteiten helpt kinderen echt op te knappen.”

Alex Al Kofahi (38), uit Jordanië: “Vergeleken met andere plekken is het hier perfect. Het voedsel is gezond en er zijn veel activiteiten voor kinderen. Mensen klagen te veel, maar kijk eens om je heen.”

Allemaal vrolijke kinderen inderdaad.

De dochter van Sebok Debele heeft geen Elsa gekregen, wel een andere pop, met een roze jurk. Ze is er net zo blij mee.