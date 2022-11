Sint trekt zondag als vanouds met zijn schimmel door Amsterdam: ‘Ozosnel kan alle genres aan’

Voor het eerst sinds 2019 trekt Sinterklaas zondag op zijn paard door de stad. Ook voor Ozosnel is november een drukke maand. ‘De schimmel heeft plezier in wat hij doet.’

Het was toch nog even spannend, toen Ozosnel begin dit jaar onverwacht de inzet werd van een politiek steekspel in de Amsterdamse gemeenteraad. Een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om evenementen met paarden te verbieden, werd door Diederik Boomsma van het CDA met vaardige hand meteen doorgetrokken naar het grote kinderfeest. Moest Sinterklaas voortaan dan maar op de brommer door de stad? Femke Halsema begreep de ernst van de situatie en gaf haastig een beginselverklaring af. “Zolang ik burgemeester ben, zit de Sint in Amsterdam op een paard.”

Dus trekt Sinterklaas zondag samen met Ozosnel en zijn gevolg door de stad, voor het eerst in drie jaar. Na de uitbraak van corona werd in 2020 de intocht – net als alle stafvergaderingen en familiefeesten in het land – digitaal afgewikkeld met een verslag van een aankomst zonder publiek. Vorig jaar was er sprake van een gecontroleerd evenement met een intocht over het water, eerst per stoomboot over de Amstel, daarna met een kleine boot door de grachten. Het was beter dan niets natuurlijk, maar het bleef toch een beetje behelpen.

Schimmel

Zondag worden alle registers weer ouderwets opengetrokken. Sinterklaas heeft er zin in, meldt het organiserend comité, en dat geldt ook voor Ozosnel, die sinds 2019 officieel als opvolger van de legendarische Amerigo door het leven gaat. Dat zijn grote hoefafdrukken om te vullen, maar het werk gaat hem goed af, vertelt eigenaar Arjen de Jong van Any Dale Hippique in Muiderberg. “Hij gaat goed om met alle drukte om zich heen en heeft plezier in wat hij doet. Er zijn genoeg brave paarden te vinden, maar het moet natuurlijk ook nog een schimmel zijn.”

Ook voor Ozosnel is november een drukke maand. Hij staat zaterdag tijdens de landelijke intocht in Hellevoetsluis op de kade op de Sint te wachten en heeft voor morgen de intocht in Amsterdam in de agenda staan. De hele maand is hij op televisie te zien in het Sinterklaasjournaal en in de bioscoop met een dragende rol in enkele sinterklaasfilms. De Jong: “Het gaat eigenlijk het hele jaar door. Het zijn niet alleen sinterklaasproducties. Hij heeft ook meegedaan aan de misdaadserie Penoza en de speelfilm Marokkaanse bruiloft. Ozosnel kan alle genres aan.”

Mooie zit

Ook over de samenwerking met de Amsterdamse Sint – die zondag voor het eerst in zijn rol te paard door de stad trekt – maakt de stalhouder zich geen zorgen. De Jong kent Derek de Lint van de samenwerking voor de opnamen van het Friese koningsdrama Redbad uit 2018. “Derek is een goede ruiter. Hij heeft een mooie zit, zoals dat heet. Het is een hele klus om van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag in touw te zijn als Sinterklaas, maar het is natuurlijk vooral een feest.” Ook voor Ozosnel, verzekert De Jong. “Die doet niets waar hij geen zin in heeft. Dan verandert hij in 600 kilo koppigheid.”