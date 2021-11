Sint trekt door de grachten in minimalistische maar unieke botenparade

Beeld Dingena Mol

Hoewel het in Spanje momenteel helemaal zo slecht niet gaat met corona, voer de Sint toch weer naar Nederland, waar wegens het oplaaiende virus de teugels net weer zijn aangehaald.

De landelijke intocht was zaterdag daarom alleen op televisie, en in veel steden werd de intocht afgelast. Het bestuur van de stichting Sinterklaas in Amsterdam en de gemeente zagen in de oplopende coronacijfers geen aanleiding om het aangepaste evenement af te blazen, omdat het plaatsvindt in de buitenlucht met vooral kinderen die weinig risico lopen.

Amsterdam had een primeur. Sinterklaas voer als vanouds over de Amstel de stad binnen, maar stapte in de sluizen voor Carré van zijn stoomboot over op een rondvaartboot, om een rondtocht door de grachten te kunnen maken voor hij bij het Scheepvaartmuseum voet aan wal zette. Daar was een besloten inhuldiging met burgemeester Femke Halsema.

Daar is de Sint al!

Even voor tienen heerst op de Korte Ouderkerkerdijk al de vertrouwde sfeer van vol verwachting kloppende harten en dobberen tientallen bootjes rond. Aardig wat ouders blijken dezelfde ingeving te hebben gehad: als we nou helemaal aan het begin van de intocht gaan staan, is het vast niet druk. Klokslag tien uur vaart de eerste boot de Amstel op, vol Pieten, hossend van links naar rechts op de klanken van de Snollebollekes. Dat nummer blijft steeds opnieuw instarten, helemaal tot aan Carré, de Pieten zullen het vannacht vast dromen. De tweede boot is de stoomboot, met de Sint op de voorplecht.

Zo minimalistisch was de intocht niet eerder. Het deert geen kind, alleen wat verwende ouders mopperen. Een te laat gearriveerde moeder vertelt haar zoontje bij de Berlagebrug de zoveelste leugen van deze weken: “Ah, daar is pas de eerste boot met Pieten, dus we hebben nog alle tijd om een mooi plekje te zoeken.” Maar nee, de Sint is in de verte verdwenen als ze de kade eenmaal hebben bereikt. Dat wordt opnieuw proberen, verderop.

Meer stadinwaarts staat het geregeld rijen dik aan de Amstel en de grachten – met opgewonden kinderen met hun pietenmutsen, mijters of heel casual daar waar het geloof wankelt en het stoer doen is begonnen.

Rondvaartboot

Als de Sint bij de sluizen voor Carré is overgestapt in een rondvaartboot, die onder alle bruggen over de grachten door past, is de botenparade nóg ieler. Wie niet oplet, mist De Boot en ziet nog net de twee pakjesboten daarachter voordat alles alweer voorbij is. “Hij is bijna incognito!” roept een vader die op het moment suprême stond te slapen en de Sint de schuld in de schoenen probeert te schuiven.

Ook hier: de kinderen vinden het prima allemaal. Een horde fietsers volgt de boten om wat meer van de Sint te zien, net als een sliert bootjes. Vanaf de Magere Brug gaat een ploeg roetveegpieten aan wal, met coronaproof verpakte pepernoten in papieren zakjes om uit te delen. In gele Stints verplaatsen ze zich vlot als het wat te druk is op de grachten.

Een hippe moeder heeft een boombox met sinterklaasliedjes in haar fietskrat, haar trotse kind glimmend achterop.

Euforie

Aangepaste tocht of niet, de euforie blijft zodra de stoomfluit Sinterklaas aankondigt – of de toeter van de rondvaartboot. Je hoeft geen dikke kindervriend te zijn om er een warm gevoel van te krijgen. Gaandeweg loopt het botenstoetje een behoorlijke vertraging op, waardoor kinderen en ouders aan het einde van de route lang moeten wachten. Zoals Jacob (10), die erg veel geduld moet hebben op de brug over de Brouwersgracht, bij de Herengracht. “We hadden best nog wat langer in de speeltuin kunnen spelen.”

De door corona afgedwongen grachtenparade van Sinterklaas en Pieten zal misschien een unicum blijken.