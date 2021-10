Sint komt toch niet naar de Arena; intocht bij Scheepvaartmuseum

Een traditionele intocht zit er dit jaar wederom niet in vanwege de coronamaatregelen. Beeld EPA

In plaats daarvan varen de Sint en zijn gevolg op zondag 14 november als vanouds met de stoomboot over de Amstel naar het Scheepvaartmuseum. Aansluitend is er een feestelijke bijeenkomst op het Marineterrein met ruimte voor circa vijfduizend kinderen en ouders.

Dat heeft de stichting Sint in Amsterdam donderdagavond bekendgemaakt. Het voornemen om de goedheiligman dit jaar in verband met de coronamaatregelen in de Johan Cruijff Arena te ontvangen, zorgde de afgelopen week voor grote onrust, zowel binnen als buiten de organisatie. De spanning liep zo hoog op dat burgemeester Femke Halsema moest bemiddelen om de intocht goed te laten verlopen.

‘Op deze manier kan de Sint – ondanks de beperkingen – toch op feestelijke en waardige wijze worden ontvangen in de hoofdstad,’ laat de organisatie weten. ‘We streven ernaar om volgend jaar weer een normale intocht te organiseren.’

Geen klassieke intocht

De stichting heeft in augustus het besluit genomen om de klassieke intocht niet te laten doorgaan. Vervolgens werden twee opties bekeken: een evenement met Sinterklaas in de Arena en een combinatie van de boottocht en een besloten feest op het Marineterrein.

Volgens voorzitter Edgar Peer is gekozen voor een compact evenement met een klassieke uitstraling. “Het programma voldoet aan de eisen van de organisatie en de gemeente met betrekking tot corona. Het Marineterrein is goed bereikbaar en toegankelijk voor kinderwagens.”

Een nadeel is de beperkte capaciteit. In de Arena konden 30.000 kinderen en ouders terecht, op het Marineterrein is plaats voor circa 5000 mensen. Daarom moet het evenement ook goed digitaal te volgen zijn voor wie er niet bij kan zijn. Peer: “In de weken voorafgaande aan de intocht zetten we stevig in op interactieve tv en streaming van speciale programma’s.”

De stichting houdt de komende weken ook de ontwikkelingen rond de regelgeving in de gaten. Er liggen verschillende scenario’s klaar, zodat in het geval van een versoepeling op 1 november het programma kan worden uitgebreid en opgeschaald.