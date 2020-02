Singelgebied en Hobbemakade krijgen net als Wallen rondleidingverbod

Drukte op de Wallen. Beeld ANP

In eerste instantie was het verbod bedoeld voor de Wallen, waar de overlast van grote groepen toeristen het grootst is.

Diverse partijen bieden rondleidingen aan op de Wallen. ‘Koekeloeren bij de hoeren’ is een bekende, maar toeristen kunnen ook aansluiten bij de ‘sekswerker wallen tour’ of een rondgang in de avonduren. Dit soort tours is vanaf 1 april verboden. Op die dag gaat een aanscherping in van het beleid omtrent rondleidingen in de binnenstad.

Dagelijks gaan zo’n 115 rondleidingen over de Wallen. Dit veroorzaakt opstoppingen. Sekswerkers klagen over toeristen die, ondanks de verboden, foto’s van hen maken. “Het is niet respectvol om sekswerkers als een bezienswaardigheid te zien,” aldus Everhardt

De nieuwe regels treffen ook rondleiders die niet op de Wallen actief zijn. Alle gidsen hebben vanaf 1 april ontheffingen nodig voor rondleidingen in stadsdeel Centrum, waarbij dus een verbod geldt voor de gebieden waar sekswerkers achter de ramen zitten. Zo’n ontheffing kost 200 euro.

Schreeuwen

Volgens de nieuwe regels mogen gidsen dan ook geen rondleidingen meer geven aan meer dan vijftien deelnemers. Ronselen van toeristen is verboden. En rondleidingen mogen alleen nog tussen acht uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds. Schreeuwen is niet toegestaan, net als stilstaan op drukke plekken.

De zogenoemde pubcrawls, waarbij toeristen van kroeg naar kroeg gaan, vallen ook onder deze restricties en moeten dus in stilte en in de vroege uurtjes plaatsvinden. De gemeente wilde ook de zogenoemde freetours verbieden, rondleidingen waarvoor deelnemers niet vooraf betalen, maar pas achteraf in de vorm van een fooi. Maar dit verbod is juridisch niet haalbaar.

Vanaf 1 januari moeten deelnemers aan rondleidingen in Amsterdam al een heffing betalen, de zogenoemde vermakelijkhedenretributie.

Amsterdam wilde de nieuwe regels voor rondleidingen in de binnenstad aanvankelijk invoeren op 1 januari, maar de juridische voorbereidingen kostten meer tijd, waardoor de deadline drie maanden is verschoven. Op 24 december kreeg de gemeente steun van een rechterlijke uitspraak.

De Rechtbank Amsterdam bepaalde toen dat het vorige ontheffingenbeleid in lijn is met de Dienstenrichtlijn: bescherming tegen overlast en van de verkeersveiligheid zijn redenen van algemeen belang en mogen dus door de gemeente worden afgedwongen.