Simple Minds klinken in de Ziggo Dome nog even gezwollen en bevlogen als toen

Jim Kerr is bijzonder goed bij stem. Beeld Eva Plevier

5,25 euro kost in de Ziggo Dome inmiddels een biertje. Dat je zegt: ka-ris-tus. En voor de ouwe lullen en trutten onder ons: 10,50 gulden voor een biertje! Voor de prijs van twee van die jongens kocht je in de jaren tachtig een elpee van pakweg de Simple Minds. Jim Kerr, de zanger van de groep, is het niet vergeten. “Bedankt nog dat jullie toen onze platen kochten,” zegt hij vanaf het podium van de Ziggo Dome.

En nu hij toch aan het bedanken is: “Bedankt ook voor jullie geduld, het duurde even voor we hier stonden.” 40 Years of Hits heet de wegens u-weet-wel een paar maal uitgestelde tournee die zijn groep momenteel door Europa maakt. Die titel klinkt een beetje of de Simple Minds al vier decennia lang onafgebroken hits scoren, maar in werkelijkheid deed de Schotse groep dat alleen in de jaren tachtig natuurlijk.

Lalalalala-refrein

Anno 2022 zijn van de bezetting van toen alleen Jim Kerr (62) en gitarist Charlie Burchill (ook 62) over, maar dat waren indertijd ook al de leden om wie het vooral ging. Ze hebben er zin in in de Ziggo: geen voorprogramma, maar twee sets van een uur waarin vooral wordt achterom gekeken naar de eighties. En de muziek klinkt nog even gezwollen en bevlogen als toen. Kerr is bijzonder goed bij stem, Burchill laat zijn Gretschgitaar galmen als vanouds.

Sommige groepen uit de jaren tachtig spreken tegenwoordig ook een jong publiek aan (The Cure bijvoorbeeld), maar de Simple Minds zijn in de Ziggo bijeen met vooral generatiegenoten. Die krijgen een avond lang precies wat ze willen en gaan tegen het einde van het concert even helemaal loos bij Don’t you (Forget About me), het nummer met het uitgesponnen lalalalala-refrein. Klinkt indrukwekkend, zo’n 17.000 koppig koor.