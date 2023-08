Simpele maatregel maakt einde aan verkeerschaos op de Javastraat: ‘Dit is te mooi om waar te zijn’

In de praktijk komt het erop neer dat de Javastraat door de maatregel eenrichtingsverkeer is geworden. Beeld Sabine van Wechem

De Javastraat heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om volstrekte verkeerschaos. Dubbel geparkeerde auto's veroorzaken vooral in het weekend verkeerstrechters waar auto’s toch van beide kanten doorheen proberen te rijden, waarna ze klem komen te staan en vervolgens vol op de claxon drukken. Daartussendoor slalommen fietsers en scooters.

Stadsdeelbestuurder Rick Vermin noemde de Javastraat ‘de urban jungle van Oost’. Om de verkeersveiligheid te verbeteren voor bewoners en het winkelende publiek is sinds vorige week woensdag de treintunnel tussen de Javastraat en Eerste van Swindenstraat in één richting afgesloten voor autoverkeer.

Automobilisten kunnen nu alleen vanuit de Javastraat richting de Dapperbuurt rijden, en niet meer andersom. In de praktijk komt het erop neer dat de Javastraat eenrichtingsverkeer is geworden.

‘Superrustig’

Het verschil is verbazingwekkend. Bewoner Stefanie Grätz: “Ik kwam vorige week zaterdag terug van vakantie en dacht: waar blijft het getoeter nou? Als je al zó lang in het lawaai hebt gezeten, kun je het bijna niet geloven.”

Dat vindt ook bewoner Martina Drieling. “Het is echt superrustig. Het heeft ook met de vakantietijd te maken, maar sinds de tunnel is afgesloten, is het nóg rustiger. Het is nu zaterdagmiddag en het is druk met mensen, niet met auto's. Laten we nog even afwachten tot september, want dit is te mooi om waar te zijn. Voor deze rust teken ik.”

Claxonkakofonie

Drieling woont 7 jaar in de Javastraat en kan het verschil goed merken. “Voor bewoners is het lawaai echt heftig. Zodra er een tweede spoor ontstaat beginnen de overige auto’s te toeteren, zeg maar gerust van donderdag tot zondag, tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Met name zaterdag, dan kan het wel de hele dag duren.”

De claxonkakofonie begint telkens opnieuw als iemand dubbel parkeert en auto’s vast komen te staan. Drieling: “En dan niet een paar keer toeteren, maar vol met de hand erop. Dat is iets geks aan de mens: als er één begint, doen de anderen meteen mee. Maar het levert niks op als de bestuurder in de winkel staat te wachten.”

Grätz zag het de laatste jaren van kwaad tot erger worden. “Als het op straat weer eens vaststaat, wijken scooters uit naar de stoep. Mijn kind is al een paar keer bijna aangereden door een scooter. Dus ik ben ontzettend blij dat het stadsdeel deze beslissing eindelijk heeft genomen.”

Vorig jaar werd de tunnel al tijdelijk in één richting afgesloten, vanwege werkzaamheden. Volgens stadsdeelbestuurder Rick Vermin beviel dat goed. Beeld Sabine van Wechem

Bloembakken

De verkeerschaos in de Javastraat is al jaren onderwerp van discussie. Het stadsdeel vroeg bewoners op discussieavonden om mee te denken over een oplossing, en ook de winkeliersvereniging werd om inspraak gevraagd.

“We hebben hard nagedacht over de beste oplossing,” zegt Esther van der Vaart van koffieboetiek Hartje Oost. “Er werd zo hard gereden dat het onveilig was. Maar zebrapaden of bloembakken waren geen oplossing. Ik ben blij met deze maatregel.”

Vorig jaar werd de tunnel al tijdelijk in één richting afgesloten, vanwege werkzaamheden. Volgens stadsdeelbestuurder Vermin beviel dat goed: “Het werd positief ervaren en leverde geen klachten op. Door deze maatregel nu in te voeren hoop ik dat de veiligheid en leefbaarheid in de straat snel verbetert.”

Voor conclusies is het volgens Vermin nog te vroeg. “We geven mensen eerst de tijd om te wennen. In oktober zullen we de maatregel evalueren. Maar ook wij zien een rustiger straatbeeld op dit moment. Dat kan natuurlijk ook aan de vakantieperiode liggen. Voor nu ben ik in ieder geval blij met de rust, hopelijk is het een voorbode voor na de vakantie.”

