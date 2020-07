Sikh op snorfiets in Amsterdam moet van rechter helm op

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Snorfietsers moeten sinds 2019 in Amsterdam gebruikmaken van de rijbaan en daarom verplicht een helm dragen. De man stelde dat hij vanwege vrijheid van godsdienst niet gedwongen kan worden om zijn tulband te verruilen voor een helm. Volgens de man is de helmplicht ingevoerd voor de veiligheid en de gezondheid van de bestuurder, maar biedt een tulband, gemaakt van 5 tot 7 meter doek, ook de nodige bescherming. Doordat de man geen helm over zijn tulband kan dragen kan hij nu geen gebruik meer maken van zijn snorfiets.

De Sikh wijst er op dat in andere landen de ontheffing van de helmplicht wel is doorgevoerd. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een inbreuk op de vrijheid van godsdienst. De gemeente verplicht weggebruikers niet tot het afzetten van de tulband, maar stelt alleen voorwaarden aan deelname aan het verkeer.