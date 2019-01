Signify onderuit in groene AEX-index

Verlichtingsbedrijf Signify was veruit de sterkste daler onder de hoofdfondsen in Amsterdam na een negatief analistenrapport.



De AEX-index in Amsterdam sloot 0,4 procent hoger op 493,69 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 685,69 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent.



Onderzeese diensten

Signify verloor 4,3 procent aan beurswaarde. Bank of America Merrill Lynch schroefde zijn aanbeveling voor het bedrijf terug. Uitzender Randstad was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,3 procent.



In de MidKap won Boskalis 1,5 procent. De baggeraar heeft een overeenkomst getekend voor het leveren van onderzeese diensten in het Midden-Oosten. De basiswaarde van het driejarige contract bedraagt 40 miljoen dollar. Toeleveranciers aan de chipindustrie Besi en ASMI behoorden tot de selecte groep dalers na tegenvallende resultaten van techreus Samsung.



Zware infecties

Op de lokale markt dikte Curetis 5,5 procent aan. Het dochterbedrijf Ares van de biotechnoloog heeft geld gekregen van het Vienna Business Agency voor de ontwikkeling van een prototype van een diagnosesysteem bij patiënten met zware infecties.



Renault kreeg er in Parijs 2,7 procent bij. De gevallen topman Carlos Ghosn van de alliantie tussen de autobouwers Renault, Nissan en Mitsubishi zei in de rechtbank in Tokio dat hij valselijk is beschuldigd en opgesloten. Ghosn, die nog altijd topman is van Renault, sprak voor het eerst in het openbaar sinds hij op 19 november werd gearresteerd.



Ontslagaanvraag

Luchtvaartmaatschappij Ryanair verloor in Dublin 0,1 procent, na een adviesverlaging. Verder wees het UWV een collectieve ontslagaanvraag voor Nederlands personeel van de prijsvechter af. Ook werd een staking van Spaans personeel afgeblazen.



De euro noteerde op 1,1446 dollar, tegen 1,1466 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,4 procent tot 49,22 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer tot 58,00 dollar per vat.