Signify en Fugro uitblinkers op rode beurs

Tegenvallende kwartaalberichten van de Amerikaanse webwinkel Amazon en Google-moeder Alphabet drukten op het sentiment.



Op het Damrak vielen de resultaten van verlichtingsbedrijf Signify en bodemonderzoeker Fugro in goede aarde. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,9 procent in de min op 508,47 punten.



De MidKap zakte ook 0,9 procent, tot 704,56 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent. Signify zag de winst in het derde kwartaal minder hard dalen dan analisten hadden gevreesd en voerde de schaarse stijgers bij de hoofdfondsen aan met een plus van bijna 5 procent.



In de MidKap ging Fugro aan kop met een plus van meer dan 6 procent. De bodemonderzoeker wist de kwartaalomzet flink op te voeren.