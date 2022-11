Sietse Bakker nieuwe programmadirecteur van Amsterdam750

Sietse Bakker Beeld ANP

Bakker, geboren Amsterdammer, heeft ervaring met grote evenementen en vieringen. Zo was hij eindverantwoordelijk voor de productie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in 2021, dat onder moeilijke corona-omstandigheden uiteindelijk een groot succes werd. In zijn rol als programmadirecteur is hij het gezicht van de vieringen in de stad en moet hij samenwerkingen met grote partijen in de stad aanjagen.

Daarmee volgt hij Lennart Booij op die begin dit jaar moest stoppen als programmadirecteur. Booij was vanaf 2019 ingehuurd door de gemeente, maar via studentenblad Propria Cures werd daarna bekend dat zijn contract stilzwijgend was verlengd. Daarmee dreigde zijn totale honorarium de grens van een Europese aanbestedingsregel te overschrijden. Ook was de functie van Booij niet via een open procedure tot stand gekomen.

Per 1 december

De gemeenteraad vroeg om opheldering. Burgemeester Halsema beloofde beterschap: zo zou er een open sollicitatie komen en zou de nieuwe programmadirecteur niet meer worden ingehuurd, maar in dienst van de gemeente komen. Dat is nu allebei gebeurd. Bakker treedt 1 december in dienst van de gemeente tot na afloop van het programma.

Bakker heeft een pittige klus voor de boeg. Het vertrek van Booij in februari zorgde voor vertraging, maar ook werd dit jaar duidelijk dat onder meer een vernieuwde Meervaart, een potentieel verjaardagscadeau, niet haalbaar blijkt voor 2025.

Amsterdam750 moet een feest worden voor alle Amsterdammers. De vieringen moeten de identiteit van de stad versterken. Bij eerdere vieringen, zoals de 700ste verjaardag van Amsterdam, werden onder meer evenementen als Sail en het Kwaku Festival voor het eerst georganiseerd en het Amsterdam Museum geopend.