Shurandy S. voor rechter om moord broer kroongetuige

S. schoot Reduan op 29 maart met meerdere kogels dood. Hij deed zich voor als sollicitant bij het beletteringsbedrijf van Reduan in Amterdam-Noord.



S. zegt niet te hebben geweten wie degene was die hij in opdracht moest vermoorden. Hij wil ook niet zeggen wie de opdrachtgever is of wie daarbij verder betrokken was.



Voor zover bekend was de doodgeschoten Reduan zelf op geen enkele manier actief in de onderwereld. Hij was vader van jonge kinderen.



De moord volgde zes dagen nadat justitie had bekendgemaakt dat Reduan's broer Nabil (30) kroongetuige was geworden.



