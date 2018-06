Shurandy S. bekent doodschieten broer kroongetuige B.

Dat meldt het Openbaar Ministerie. Shurandy S. heeft in een schriftelijke verklaring én in een politieverhoor bekend de schutter te zijn die op 29 maart met een wapen in zijn achterzak Reduans bedrijf in Amsterdam-Noord binnenging en hem daar met veel kogels doodschoot.



Hij deed zich voor als sollicitant en zou langs komen voor een gesprek met Reduan.



De 40-jarige S. heeft uitsluitend over zijn eigen rol een verklaring afgelegd, meldt het OM. Hij heeft geen namen of informatie willen verstrekken die zouden kunnen leiden tot identificatie van andere betrokkenen bij de moord.



Over zijn bekentenis zal wat meer worden gezegd tijdens de eerste proformazitting in de zaak van S., op 5 juli. 'Andy' S. is in maart in zijn woonplaats Hilversum aangehouden, twee dagen nadat hij Reduan B. had doodgeschoten.



Vergeldingsactie

Reduan was de broer van Nabil B., over wie zes dagen eerder bekend was geworden dat hij als kroongetuige optrad bij de vervolging van kopstukken uit het Amsterdams-Utrechtse liquidatiemilieu. De moord op Reduan, die op geen enkele manier actief was in het criminele milieu, is vermoedelijk een vergeldingsactie geweest voor het overlopen van zijn broer Nabil.



S. was zeer herkenbaar te zien op camerabeelden die rond het kantoor van Reduan zijn gemaakt. Ook bleek zijn dna-materiaal te zijn achtergebleven op de plaats delict.



De op Curacao geboren S. was eerder met de politie in aanraking gekomen, zij het voor minder ernstige verdenkingen, onder andere van mishandelingen en vernielingen.



Green gang

Bronnen in het criminele milieu linken S. aan criminelen van Antilliaanse origine uit Amsterdam-Zuidoost. Zij worden van een reeks liquidaties beschuldigd, onder wie van leden van de gewezen gangstarapgroep Green Gang.



Als S. op 5 juli tijdens een inleidende zitting voor de rechter verschijnt, zal ook een medeverdachte van hem worden berecht. Het gaat om een 34-jarige man uit Den Haag die voor wapenbezit wordt vervolgd. Van betrokkenheid bij de moord op Reduan wordt hij niet beschuldigd.



Kroongetuige Nabil B., die zelf betrokken was bij een liquidatie, stelt in zijn verklaringen de voortvluchtige kopstukken Ridouan Taghi en Said Razzouki verantwoordelijk voor het geven van moordopdrachten.



Sinds de moord op Reduan worden andere familieleden van Nabil B. beveiligd.