Shula Rijxman (D66) stapt al na 8 maanden op als wethouder in Amsterdam

Shula Rijxman was wethouder Zorg. Beeld Eva Plevier

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Rijxman dat de rol van wethouder haar minder goed past dan dat ze van tevoren had gedacht. ‘Ik voel mij niet meer lekker in de rol en daar heb ik vandaag mijn conclusie uit getrokken.’

Rijxman zegt dingen niet ‘effectief’ te kunnen doen binnen de gemeente. Rijxman: ‘Ik ging ervan uit dat mijn ervaring als ondernemer en bestuurder in combinatie met die van de mensen die al langer werken in het publieke bestuur een meerwaarde zou opleveren.’

Na acht maanden komt ze daar nu op terug. ‘Amsterdammers hebben recht op goede zorg en op kwaliteit bij alle dienstverlening vanuit de lokale overheid. Mijn ideaal was en is om hier een bijdrage aan te leveren, maar in de praktijk ben ik te vaak onderwerp van gesprek.’

Rijxman was als wethouder onder meer verantwoordelijk voor Zorg, Deelnemingen, ICT en Digitale stad, en Lokale media.

Een zesje

Rijxmans wethouderschap kwam moeilijk van de grond. In raadsvergaderingen maakte ze een warrige indruk, ze werd vaak gesouffleerd door ambtenaren en haar verleden als NPO-bestuurder overschaduwde haar werk. De gemeenteraad was ook vaak kritisch op haar functioneren. Zo lukte het Rijxman, tegen de zin van de raad in, niet om dagbesteding Kwekerij Osdorp overeind te houden.

In december gaf ze zichzelf ‘een zesje’ in een interview met Het Parool. “Ik denk dat ik langzamerhand wel ingewerkt ben, alhoewel ik nog steeds soms schrik. Ik ken sommige clubs in de zorg niet en het is zo’n inhoudelijke portefeuille. Maar ik ben nu aan het sturen. Ik ben al bezig met plannen en ondertussen ben ik nooit uitgeleerd.”

In het interview zei ze ook haar best te gaan doen om de geplande bezuinigen op de zorg te verminderen. Vorige week moest ze daarop terugkomen en schreef ze aan de gemeenteraad dat ze toch wel achter de bezuinigingen stond.

‘Alleen maar respect’

Met het vertrek van Rijxman zijn er nog acht wethouders in het college over. Het werk van Rijxman wordt volgens burgemeester Halsema ‘op korte termijn’ verdeeld over de overige wethouders. Daarmee lijkt de kans groot dat er niet teruggegaan wordt naar acht wethouders, maar dat D66 een vervanger zoekt. Het vertrek is pijnlijk voor de partij, die in juni nog trots de komst van Rijxman aankondigde als ‘topbestuurder’ van de NPO.

Reinier van Dantzig, politiek leider van D66 in Amsterdam, zegt alleen maar respect op te kunnen brengen voor de keuze van Rijxman. “Shula heeft zich met hart en ziel ingezet voor Amsterdam. Daar dank ik haar voor. Dat zij nu concludeert dat deze functie niet de hare is, is voor haar persoonlijk een zware, maar ook een moedige keuze.”