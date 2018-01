Shortstayhotels verdringen reguliere hotels

De verbouwing van voormalig verzorgingstehuis de Wittenberg stuitte de afgelopen jaren op weerstand in de Plantagebuurt

ABN Amro voorspelt rond 2023 een hotelinfarct in de stad met torenhoge kamerprijzen, overvolle hotels en morsige kamers. De populariteit van appartementenhotels versnelt die ontwikkeling alleen maar.



Lucratiever

Appartementenhotels zijn zo populair onder eigenaren en exploitanten doordat ze lucratiever zijn dan reguliere hotelkamers: ze kosten per nacht gemiddeld 140 euro meer dan een gewone hotelkamer (128 euro). Bovendien blijven gasten langer en trekken zulke hotels het hele jaar door gasten, terwijl toeristenhotels in de zomer overvol zijn en in de winter rustige tijden beleven.



In vergelijking met gewone hotels zijn de kosten ook nog eens lager, doordat minder personeel en investeringen nodig zijn in dienstverlening, eten en drinken.



Niet onomstreden

Appartementenhotels zijn inmiddels niet onomstreden. De verbouwing van voormalig verzorgingstehuis de Wittenberg stuitte de afgelopen jaren op weerstand in de Plantagebuurt en werd tot aan de Raad van State bestreden. Het complex met 115 appartementen van de Britse exploitant Saco ging deze week open. Eerder leidde de bouw van een shortstayhotel op Bickerseiland tot onrust in de buurt.



Het merendeel van de exploitanten - partijen als Yays, Zoku, City ID en Htel - is van lokale herkomst, maar buitenlandse ketens zijn in opmars. Het Belgische B Aparthotels strijkt dit jaar neer op Sloterdijk en aast op de Londontoren aan de Amstel. Ook The Student Hotel blijkt actief met 'extended stay': 20 procent van de kamers wordt op die manier aangeboden.