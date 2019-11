Shortstay-appartementen worden weer woningen voor Amsterdammers

Shortstay-appartementen worden ook regelmatig illegaal aan toeristen verhuurd. Beeld Rink Hof

De woningen waren de afgelopen vijf tot tien jaar bedoeld voor mensen die tijdelijk in Amsterdam werkten, zoals buitenlandse zakenlui of mensen die voor een korte periode in de haven werkten. Die mensen konden om te slapen terecht in zo’n shortstay-appartement, voor minimaal zeven nachten tot maximaal zes maanden.

Tussen oktober dit jaar en begin 2024 verlopen de afgegeven tijdelijke vergunningen van tien jaar. De achthonderd woningen met een shortstay-bestemming komen daardoor weer beschikbaar voor woningzoekenden.

Volgens de gemeente is verlenging van de vergunningen niet nodig, mede door de groei van het aantal appartementenhotels en andere faciliteiten. Daarbij werden de appartementen ook regelmatig illegaal aan toeristen verhuurd.

De eerste tachtig vergunninghouders zijn inmiddels per brief geïnformeerd over het einde van de shortstay-bestemming van hun woning. Als deze na afloop van de vergunningsperiode toch nog wordt verhuurd voor korte verblijven, beschouwt de gemeente dit als woningonttrekking. De boete: 20.500 euro per woning.