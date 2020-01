Shortlist voor nieuwe chefs van Koninklijk Concertgebouworkest

Andris Nelsons, chef bij het Gewandhaus­orchester en het Boston Symphony Orchestra. Beeld AFP

De stemming in het orkest is zater­dag gehouden, meldt de Volkskrant op ­basis van bronnen uit en rond het Concertgebouworkest. Woordvoerder Michiel Jongejan van het KCO liet vanmorgen weten ‘geen mededelingen te doen over het zoekproces naar een nieuwe chef-dirigent’.

De Let Andris Nelsons (41), protégé van de vorig jaar overleden Mariss Janson, geeft leiding aan twee top­orkesten: het Gewandhausorchester in Leipzig en het Boston Symphony Orchestra. De Hongaar Iván Fischer (68) is oprichter en chef van het Boedapest Festival Orkest, waarmee hij bezig is aan een integrale Mahler­cyclus. Valery Gergiev (66), man van de overvolle agenda, leidde van 1995 tot 2008 het Rotterdams Philharmonisch en is naamgever van het jaarlijkse muziekfestival in die stad.

Opvallende afwezige

Het is, ongeacht wie de stemming wint in het orkest, overigens ook nog hoogst onzeker of het orkest met de betreffende dirigent tot een overeenkomst kan komen.

Iván Fischer, oprichter en chef van het Boedapest Festival Orkest. Beeld ullstein bild via Getty Images

Opvallende afwezige op de shortlist is de al vaak als ‘droomkandidaat’ aangemerkte Jaap van Zweeden (59). Maar voor wie de interactie tussen diri­gent en musici heeft gadegeslagen na zijn verpletterende Le Sacre du Printemps in januari, komt dat niet als grote verrassing. Van Zweeden stond toen voor de twintigste keer als dirigent voor het Koninklijk Concertgebouworkest. Alle drie de concerten waren aan het begin van de week al uitverkocht, wat iets zei over het enthousiasme waarmee het publiek de huidige chef-dirigent van de New York Philharmonic tegemoet trad.

Maar bij orkesten is doorgaans aan de lichaamstaal, gelaatsuitdrukking en gebaren van de musici aan het einde van een concert af te lezen of er van een echte match sprake is. Zijn ze erg blij en tevreden, dan zwiepen de strijkers met hun stokken op en neer als teken van waardering. Zijn ze tevreden, dan is er minimaal een glimlach. In januari waren er louter strakke gezich­ten.

Chauvinistisch genoeg

Toen Daniele Gatti in augustus 2018 weg moest in de nasleep van #MeToo, was elk optreden van een dirigent met ambities in feite een openbare sollicitatie.

Valery Gergiev, oud-chef van het Rotterdams ­Philharmonisch Orkest. Beeld Bloomberg via Getty Images

In dat opzicht lijkt de jonge, maar ervaren en over een breed repertoire beschikkende Andris Nelson, wiens contract in Boston per 2023 afloopt, de kandidaat met de beste geloofsbrieven. Bij zijn aantreden voor het KCO in januari, met werken van Beethoven en Skrjabin, zorgde hij met het orkest voor een evident ontspannener klankbeeld dan onder Jaap van Zweden.