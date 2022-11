Shop hydrofiele doeken en kerstkaartjes met dierenprint bij Mies to Go

Beeld Jakob van Vliet

Giraffen, hertjes en flamingo’s: bij Mies to Go hangen tientallen dierenposters, gebaseerd op aquarels, achter in de winkel, ontworpen door eigenaar Michelle de Boer (44).

De Boer tekent al van jongs af aan. Na de Kunstacademie werkte ze als artdirector en ontwerper voor reclamebureaus. Omdat ze het analoge creatieve werk miste, begon ze met aquarellen. Haar eerste ontwerp was een papegaai; inmiddels heeft ze veel meer dieren geschilderd. Ze verkoopt al vijf jaar lang spullen bedrukt met dierenprint via haar webshop en via Etsy en Bol.com. Vooral de kerstkaarten zijn een groot succes.

In de Hannie Dankbaarpassage zat op deze plek eerst een sokkenwinkel. “Daar hangen nog sokken.” De Boer wijst naar de babysokjes aan de muur. Verder hangt de winkel vol met Mies to Go-producten. Zoals hydrofiele doeken (€17,95) en gepersonaliseerde borden (€25,95).

De Boer gebruikt het liefst natuurlijke producten. Zo zijn de bord- en besteksets (€28,95) van bioplastic en de schoolrugzakken (€26,50) van gerecyclede petflessen. Ze probeert de spullen zoveel mogelijk in Nederland te produceren, al lukt dat nog niet met alles. “Met textiel is het lastig door een gebrek aan leveranciers met de juiste kwaliteit, prijs en certificaten, want de kwaliteit moet wel goed blijven na het wassen.”

De Boer is nog op zoek naar mensen voor in de winkel, dan kan zij weer verder met ontwerpen. “Want ideeën zijn er genoeg.”

