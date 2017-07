Shirt met Van der Laan als 'damsko strijder' te koop

Dat meldt het collectief vrijdag via Facebook.



Zaterdag om 16.00 uur zijn er eenmalig vijfig shirts te koop in de Kamp Seedorf- webshop. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding.



'Hij is de tofste burgemeester die we ooit gaan meemaken,' schrijft het anonieme collectief. 'Hij doet gewoon normaal en is de enige in de Stopera met wie we bier zouden willen drinken.'



Per ongeluk verwijderd

Het kunstwerk dook in februari op in de Wibautstraat, op een van de metro-ingangen. Het collectief wilde hem een hart onder de riem steken, nadat bekend werd dat de burgemeester uitgezaaide lonkanker heeft.



In samenspraak met vervoersbedrijf GVB, beheerder van het metrostation, werd besloten dat de afbeelding mocht blijven hangen. Nog geen maand later werd de poster per ongeluk verwijderd door een schoonmaker, die niet op de hoogte was van de uitzondering.



In juni won Kamp Seedorf een Dutch Street Art Award voor het werk, in de categorie 'Best Message'.