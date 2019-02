Shi de cel in voor ontvoering restauranteigenaar

De verdachte is samen met zijn broer, zus en andere verdachten al jaren verwikkeld in een slepende strafzaak over mensensmokkel, mensenhandel, witwassen en valsheid in geschrifte via hun Shi-imperium dat in Amsterdam negen hotels met in totaal 1200 kamers uitbaat.



De ontvoeringszaak was van dat proces afgesplitst.



De rechtbank acht bewezen dat Changyun Shi de eigenaar van restaurant Chang-i in 2011 met geweld heeft laten ontvoeren vanwege een mislukte zakendeal rond het vastgoed waarin het All Seasons Hotel aan de Stadshouderskade zit.



Katvangers

Shi speelde op papier uiteindelijk geen rol in die deal, maar de rechters stellen vast dat hij 'katvangers' had ingezet in die transactie, maar uiteindelijk een belangrijke belanghebbende was. Aan die ingewikkelde, mislukte deal had Shi zo een miljoenenstrop overgehouden.



Nadat het slachtoffer in de nacht van 21 op 22 september 2011 het huis van zijn vriendin in Amstelveen had verlaten, werd hij door twee mannen met een vuurwapen overmeesterd en gedwongen op de achterbank van zijn eigen auto te gaan liggen.



Hij kreeg een stomp op zijn linkeroog, hem werd een zak over zijn hoofd getrokken en hij moest in een andere auto overstappen. Uiteindelijk werd hij geboeid en geblinddoekt in een hem onbekend pand. Pas nadat hij had toegezegd miljoenen te zullen terugbetalen, werd hij vrijgelaten - waarna hem pepperspray in de ogen werd gespoten.