Shelter in de top 100 beste nachtclubs ter wereld

Shelter Amsterdam, sinds 2016 een club in de kelder van de A’DAM Toren in Noord, staat op plek 81 in de lijst. Het is de enige club van Hollandse bodem die de top 100 haalde. De School stond twee jaar geleden op plek 39, maar datzelfde jaar sloot de club de deuren. In een verder verleden stonden in één jaar zelfs twee Amsterdamse clubs in de lijst: in 2014 stond het legendarische Trouw op plek 27 en club Air op 30.

DJ Mag maakt de jaarlijkse top 100 aan de hand van een enquete. Dit jaar brachten meer dan 600.000 mensen hun stem uit. DJ Mag prijst Shelter vooral om de simpele indeling – één grote ruimte – en een indrukwekkend geluidssysteem. Sinds de coronacrisis stonden onder meer The Martinez Bros, Sama’ Abdulhadi, Sansibar, Gerd Janson en Maya Jane Coles in Shelter.

Volle dansvloer

Shelterprogrammeur Onomé Sarawi noemt het een ‘prestigieuze erkenning’. “Het hele team heeft onvermoeibaar hard gewerkt om sinds de opening een veilige haven te creëren voor onze gasten. De steun die we de afgelopen vier jaar hebben gekregen is ongelofelijk. Dit is precies waarom we doen wat we doen. Met een volle dansvloer, week in week uit, hadden we niet trotser kunnen zijn.”

Voor de beste club ter wereld moet je volgens DJ Mag op Ibiza zijn: nachtclub Hï Ibiza staat op nummer één, voornamelijk dankzij een stunning design: de grote zaal is ontworpen als een Romeins amfitheater. Het Amerikaanse Echo Stage staat op de tweede plaats, Green Valley in Brazilië zakt van de eerste naar de derde plaats.

