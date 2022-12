Sharona Holtjer heeft eindelijk een eigen plek en wil die inrichten: ‘Tot nu toe was het overleven’

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Sharona Holtjer kan na een moeilijke jeugd eindelijk zelfstandig wonen, maar nu nog een interieur. Kosten: 600 euro.

Vol trots wandelt Sharona Holtjer (25) over zorgboerderij Ons verlangen in Zunderdorp. Ze stelt haar collega’s voor, loopt langs de konijnen en paarden en laat de zuivelafdeling zien, waar ze zelf yoghurt, hangop en kaas maakt. Ze vindt het heerlijk, zo in de natuur.

“Maar ik wil geen boerin worden, hoor. Later wil ik óf 3D-animator óf vuilnisvrouw worden. Ja dat zijn twee uitersten,” lacht ze. De zorgboerderij is haar dagbesteding; Holtjer leeft van een uitkering.

Pittige jeugd

De geboren Amsterdamse heeft een pittige jeugd achter de rug. Ze groeide op in Zuidoost, met een alleenstaande moeder en een drank- en drugsverslaafde vader. “Mijn moeder hield wel van me, maar ze was niet klaar voor kinderen. Ik was heel druk, fel en emotioneel onvoorspelbaar – nu weet ik dat ik adhd en borderline heb.”

Haar moeder besloot haar op 13-jarige leeftijd uit huis te laten plaatsen. “Ze heeft gedaan wat ze kon, ik ben niet boos op haar. Niet meer tenminste – daar heeft mijn therapie bij geholpen.”

Internaat

“Ken je de serie Tracy Beaker? Dat gaat over een meisje op een internaat. Ik dacht altijd: cool, dat wil ik ook, een heel huis vol met kinderen! Totdat ik daar terechtkwam.” Holtjer omschrijft de besloten jeugdzorginstelling in Uithoorn als ‘oorlogsgebied’.

“Ik heb verschrikkelijke dingen meegemaakt, vooral tussen de kinderen onderling. Het was een grote groep, iedereen had andere problematiek. De één werd thuis mishandeld, anderen zaten daar juist omdat ze hun ouders in elkaar sloegen.”

Boze puber

Holtjer leerde van zich af te bijten en veranderde in een ‘boze puber’ die veel ruzie zocht. De open jeugdzorginstelling waar ze naar verhuisde, was zo mogelijk nog erger.

“Twee kinderen domineerden iedereen, zelfs de begeleiders. Ik snap dat ook de probleemkinderen een plek nodig hebben, maar moet je daarvoor de rest in gevaar brengen? Hoe ver ga je?”

Zorgboerderij

Op haar 17de vertrok ze naar een zorgboerderij in Drenthe. Ze begon te blowen om aan haar herinneringen te ontsnappen en raakte zwaar verslaafd. Ze kreeg twee keer een psychose. “Ik was extreem depressief, wilde echt niet meer leven.” In de jaren erna zat ze tweemaal in een afkickkliniek in Dordrecht en ze sliep tussendoor op verschillende plekken – waaronder een daklozenopvang.

Over haar dakloze periode zegt Holtjer dat ze blij is dat ze die heeft meegemaakt. “Omdat ik die kant van de samenleving heb gezien. Veel mensen denken dat alle daklozen junks zijn die niets met hun leven willen doen, dat is echt niet zo. Eén man stond elke avond te bedelen bij het station, zodat hij ’s avonds voor de hele groep Chinees kon halen.”

Sinds twee jaar woont Holtjer toch weer bij haar moeder. “Ze heeft enorme spijt dat ze me uit huis heeft laten plaatsen. Laatst zei ze tegen me: Sharona, ik ben zo trots op jou dat je er nog staat. Je bent zo’n sterke vrouw. Je komt er wel.”

‘Niet zwart genoeg’

Momenteel krijgt Holtjer EMDR-therapie (zie kader) vanwege haar vele trauma’s. Ook werkt ze aan haar zelfbeeld, dat in haar kinderjaren een flinke klap heeft gekregen. Haar vader is volledig Surinaams, haar moeder heeft één Nederlandse ouder en is daarom lichter getint, net als Holtjer zelf. “Voor mijn vaders familie waren wij buitenstaanders. Met kerst waren we niet welkom, we werden uitgescholden. ‘Je moet niet denken dat je zwart bent, je moet niet denken dat je bij ons hoort’, zeiden ze.”

Holtjer vindt het belangrijk om te delen dat dit bestaat. “Ik heb óók anti-zwart racisme meegemaakt, maar dit kwam van mijn eigen familie. Dat heeft me veel meer getekend.” Nog altijd vindt ze het moeilijk om mensen met een donkere huidskleur te vertrouwen, maar daar werkt ze aan met haar psycholoog. “Zij is toevallig zelf zwart. Ze helpt me echt heel goed.”

Altijd overleefd

Langzamerhand zit Holtjer steeds beter in haar vel, en vanaf volgend jaar kan ze ‘zelfstandig begeleid’ wonen in Amsterdam-Noord. Ze woont dan alleen, maar er zijn coaches in het complex om haar waar nodig te helpen. Veel meubels worden al geregeld, maar ze mist het geld voor onder meer een fornuis en een matras.

Ze kijkt uit naar de toekomst. “Ik ben nooit naar een nachtclub of festival geweest, ik heb nog nooit in een vliegtuig gezeten of een tropisch strand gezien. Tot nu toe heb ik altijd overleefd. Ik wil eindelijk gaan leven.”

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een vorm van traumabehandeling waarbij je terugdenkt aan een traumatische gebeurtenis en ondertussen wordt afgeleid door stimuli, zoals de bewegende hand van de therapeut of bepaalde geluiden. Hierdoor zullen beelden, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties naar voren komen, die vervolgens worden besproken met de therapeut. Hierdoor verliest de herinnering aan emotionele lading, waardoor het steeds meer een plekje krijgt in iemands leven. Het wordt steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken, en er eventueel ook op een andere manier naar te kijken.