Sharon Dijksma: ‘Schrappen wegenbouwprojecten is onvermijdelijk’

Sharon Dijksma. Beeld ANP

Half oktober ontstond onrust in de gemeenteraad toen wethouder Sharon Dijksma een lijst publiceerde met tientallen renovatie- en vernieuwingsprojecten in de hele stad die geschrapt, uitgesteld of versoberd zullen worden. Veel van deze projecten liggen buiten het centrum, soms in kwetsbare buurten, wat zowel bij coalitie- als oppositiepartijen voor vraagtekens zorgde.

De reden voor de bezuinigingsoperatie is dat het fonds waar deze projecten uit gefinancierd worden, vanaf volgend jaar ook opdraait voor het herstel van kades en bruggen, en voor de maatregelen van de Agenda Autoluw. Daarnaast zijn er diverse bestaande projecten in dit Stedelijk Mobiliteitsfonds, dat gevuld wordt met de parkeeropbrengsten, die duurder uitvallen dan verwacht. Denk aan De Entree, het gebied voor het Centraal Station, waar al jaren aan gewerkt wordt. “Als je dingen toevoegt kun je er donder op zeggen dat andere dingen moeten wachten,” zegt Dijksma. “Dat is een stap met gevolgen en dat doet pijn. Was dit niet gebeurd, dan hadden we bepaalde projecten sneller kunnen oppakken.”

Bermuda Driehoek

Maar volgens Dijksma zijn de lijsten met geschrapte of vertraagde projecten niet alleen maar slecht nieuws. Sommige projecten stonden dubbel in het Stedelijk Mobiliteitsfonds, voor andere verbouwingen is geld gevonden in andere dekkingsbronnen. “Het mobiliteitsfonds geeft mij soms hetzelfde gevoel als de Bermudadriehoek. Projecten staan er wel in, ergens, maar je weet niet altijd wanneer en hoe ze eruit komen.” Weer andere projecten worden ‘minder goudomrand’ uitgevoerd, zoals Dijksma zegt. “De vraag is vaak is het beleid of is erover nagedacht? In dit geval is er over nagedacht.”

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP geloven haar, maar willen wel dat Dijksma in de toekomst beter inzichtelijk maakt welke projecten jaarlijks geld ontvangen, en welke projecten uitgesteld worden. Oppositiepartijen VVD en CDA blijven erbij dat Dijksma en de coalitiepartijen een politieke keuze gemaakt hebben. “Zij zetten hiermee ruim 30 miljoen euro apart voor het plan Autoluwe Stad en bezuinigen daarom op andere projecten,” zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma. VVD-raadslid Rik Torn wijst er op dat er wel degelijk diverse projecten geschrapt en uitgesteld worden. “Waarom wordt er niet bespaard op de Agenda Autoluw?” Een voorstel van zijn hand om de Agenda Autoluw terug te draaien, kan niet op een meerderheid rekenen in de raad.