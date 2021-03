Shana Leurs (1999-2021): nog lang niet klaar in Amsterdam

Beeld Privé-archief

Ze was 18 toen ze naar Amsterdam kwam. Vers uit Venlo. Jong, gespannen, maar vol verwachting over wat de rest van haar leven haar brengen zou. Klaar voor de stad, of tenminste vol goede moed. Vanuit Limburg naar Amsterdam: het had zomaar heel ingewikkeld kunnen zijn, maar Shana Leurs slaagde erin de stad te veroveren, met vlag en wimpel.

Voor een stage kwam ze, toen in 2017, maar ze zou niet meer weggaan. De boel stond op de rails voor haar. Het werk ging goed, ze deelde een woning met twee huisgenoten in Osdorp en had zo nu en dan afspraakjes met leuke jongens.

Totdat vorige week donderdag het noodlot toesloeg. Op de Wolbrantskerkweg in Nieuw-West was ze betrokken bij een aanrijding, even voor zes uur. Zij zat op de fiets, een auto reed haar aan. Een dag later, op vrijdag 5 maart overleed ze aan haar verwondingen, krap 22 jaar oud. Over de toedracht van het ongeluk is nog niet genoeg bekend.

Gebroken in de knop

Het is een cliché, maar o zo waar: hier is een leven gebroken in de knop. Shana Leurs uit Venlo, die het moest en zou gaan maken in Amsterdam, omdat het Amsterdam was. Maar die tegelijk nog zo verknocht was aan Venlo, waar ze was geboren en getogen. Waar haar ouders wonen en waar ze nog zo graag naar terugkeerde. Met carnaval, vastelaovend, was ze er gegarandeerd te vinden, maar ook op ander momenten reisde ze af naar Venlo.

Haar Amsterdamse leven draaide rond haar werk. De stage die ze liep bij de keten van mode- en interieurzaken Things I like things I love beviel zo goed, van beide kanten, dat ze er een baan kreeg. Even moest ze nog terug naar Eindhoven, om haar mbo-opleiding productiemanagement fashion af te ronden, maar daarna vestigde ze zich in de stad.

“Ze wilde graag Amsterdammer zijn,” zegt Kieky van Gool, haar stagebegeleider bij het bedrijf. “Toen ze laatst een nieuw identiteitsbewijs kreeg, stond daar bij woonplaats Amsterdam vermeld, daar was ze echt trots op. Toen ze hier voor het eerst kwam, was ze nog piepjong, maar ze voelde zich al snel als een vis in het water.”

Op haar plek

Isabel Boonen werkte bij Things I like things I love met Shana. Met veel plezier, want waar Shana kwam was het gezellig, werd er gelachen. “Ze was hard bezig om haar leven in Amsterdam op te bouwen. In haar laatste functie als logistiek manager was Shana heel erg op haar plek. Elke dag on fleek, op haar blokhakken en met haar kastanjebruine haar perfect in de krul. Zo manoeuvreerde ze tussen de paden van het kleine magazijn. Geen kratje was te zwaar en geen stelling te hoog.”

Maar het magazijn liet ze soms ook achter zich, dan reed ze met een grote bus met de nieuwe collectie van winkel naar winkel. “De tientallen kratten tilde ze met plezier vanuit de bus naar de voordeur van de winkels. Regelmatig deelde ze dan een sigaretje uit aan de winkelmedewerkers. Even bijkletsen was voor haar part of the job.”

Shana was niet te missen op kantoor, zelfs in haar vakantie was ze hier te vinden. Zo ook afgelopen februari toen ze speciaal voor haar 22ste verjaardag Limburgse vlaai in drie smaken kwam brengen. Vanaf haar kamer in Osdorp liep ze door de verse sneeuw naar het kantoor aan de Jan Tooropstraat. Vol trots vertelde ze dat haar vader haar voor de zoveelste keer van Venlo naar Amsterdam had gebracht.

Topmeid

Venlo en Amsterdam: ze laveerde tussen twee werelden, maar zonder enig probleem, zegt haar goede vriendin Layla Timmerman. Ze verenigde het beste van twee werelden, zegt zij. “Die combinatie van gezellig en stads maakte haar tot een topmeid, iemand bij wie je altijd terecht kon. Iedere avond belden we, je kon alles tegen haar zeggen.”

Dat herkennen haar collega’s ook. Midden in de chaos van ontelbare kratjes vol netjes gesorteerde items belde ze dagelijks met haar moeder, zegt collega Marijke Bleijswijk. “Het lekkere Venlose accent vulde dan de hele ruimte. Shana was een echt familiemens. Met oneindig veel liefde vertelde ze over haar opa en oma die onlangs nog op bezoek kwamen om met Shana te wandelen. Haar hart lag in het zuiden, maar het werk was voor haar een tweede thuis.”

Zaterdag is de uitvaart van Shana Leurs in Venlo.