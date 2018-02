Shamiro van der Geld gekozen tot nieuwe nachtburgemeester

Van der Geld volgt Mirik Milan op die sinds 2012 de functie van nachtburgemeester vervulde. Van der Geld werd gekozen voor een termijn van drie jaar, tot en met 2020. Als nachtburgemeester is hij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om kwesties rond het nachtleven. Ook zal hij de komende twee jaar Stichting N8BM A'DAM leiden.



De jury en het publiek konden kiezen uit zes kandidaten. Zaterdagavond moesten ze in de Marktkantine in tien minuten aan het publiek en de jury vertellen waarom zij zichzelf als de beste nieuwe nachtburgemeester zagen. Van der Geld stak met zijn presentatie met kop en schouders boven de rest uit. Een van de kandidaten trok zich zelfs terug en riep het publiek op vooral op Shamiro te stemmen.



Vunzige Deuntjes

Van der Geld is geboren en getogen in de Kadijkenbuurt in Centrum. Als twintiger begon hij met het organiseren van het populaire feest Vunzige Deuntjes. Hij heeft gewerkt als televisiepresentator, acteur, theatermaker en organiseert nog steeds feesten als LAPA en Cantina.



Als nachtburgemeester wil hij zich onder meer hardmaken voor een beter nachtelijk ov-netwerk. "Er zijn veel mensen die niet in het centrum wonen, maar die ook graag naar clubs willen. Een beter ov-netwerk kan zo ook voor meer diversiteit zorgen." Een ander belangrijk thema is het tegengaan van gehoorschade, bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis oordoppen in clubs.



Diversiteit

Om voor meer diversiteit in het nachtleven te zorgen wil Van der Geld ervoor zorgen dat er voor en achter de schermen in clubs meer vrouwen en mensen met een andere etnische achtergrond gaan werken.



Op 1 juni wordt Stichting N8BM A'DAM officieel overgedragen aan Van der Geld. Hij zal ook haar eigen bestuur samenstellen. De komende tijd blijft het huidige bestuur, onder aanvoering van oprichters Mirik Milan en Ella Overkleeft, bij de stichting betrokken voor het afronden van huidige projecten en de overdracht aan de nieuwe nachtburgemeester.