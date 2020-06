Sham Oost blijft dicht, eigenaar is woest en vreest faillissement

De beschoten voordeur van Sham Oost. Beeld ANP

Driftig bladerend door paperassen fulmineert Momen Al-Azhar vrijdagmorgen alweer uren over het onrecht dat hem al jaren is aangedaan, wanneer zijn advocaat Willem Lamers een onverwacht mailtje binnenkrijgt.

Het is de afwijzing van het verzoek Al-Azhars Syrisch restaurant Sham Oost, aan de Borneosteiger in Zeeburg, te heropenen. De zaak blijft ook na drie maanden gedwongen sluiting voorlopig dicht en een faillissement dreigt. De Syrische statushouders die in het restaurant werkten, kunnen niet aan de slag.

De belangrijkste reden: het is na een kwartaal nog steeds onduidelijk waarom en door wie de voordeur van het restaurant op 28 maart, 3 april en 4 april ’s nachts is beschoten, en op 2 april met een hamer is bewerkt in een kennelijke inbraakpoging.

De Borneosteiger op Zeeburg vrijdag, met tussen de bruggen Sham Oost. Beeld Paul Vugts

Burgemeester Femke Halsema liet de zaak toen sluiten en laat ook nu de bescherming van de openbare orde en de angst onder buren zwaarder wegen dan het belang van Al-Azhar en zijn zus Nora bij heropening.

‘Leven kapot’

Het nieuws treft Al-Azhar en zijn raadsman vol in het gezicht. De restauranthouder denkt onmiddellijk aan een demonstratie ‘met de Syrische gemeenschap’ bij het stadhuis; zijn advocaat kondigt een nieuw kort geding aan, terwijl zich nog verscheidende rechtszaken voortslepen.

“Waarom moet mijn leven kapot?!” roept Al Azhar uit. Losjes verwijzend naar de dood van George Floyd doordat een Amerikaanse agent hem met zijn knie op de nek de adem benam: “Ik heb al jaren de knie van de politie en de gemeente in mijn nek! Ik heb al die statushouders in dienst. Wij zijn sláchtoffers. Dat heeft iemand van de gemeente laatst in een rechtszaak zelf erkend, maar we worden zélf gecriminaliseerd!”

Hoog opgelopen conflict

Had Al-Azhar het recente geweld tegen zijn zaak maar nooit gelinkt aan het in 2018 hoog opgelopen conflict met zijn voormalige zakenpartners, dat hem uit zijn zeer succesvolle restaurant in de Warmoesstraat verdreef en hem nog steeds uit de slaap houdt, denkt advocaat Lamers nu.

Want omdat de politie nog steeds niet heeft kunnen achterhalen of die ruzie met de kogels heeft te maken, mag de zaak nu dus nog niet open. Mogelijk waren het de hangjongeren die er rondom het restaurant steeds een bende van maken die met een luchtbuks of iets dergelijks op de deur hebben geschoten, suggereert Lamers. Dat zou de dreiging voor de openbare orde in een heel ander perspectief plaatsen.

Financiële scenario’s

Navraag in wat telefoontjes leert Lamers dat de politie ‘de financiële scenario’s’ rond Al-Azhar nog steeds onderzoekt – terwijl Al-Azhar en zijn advocaat daar niets van zeggen te hebben geweten en nog niet hebben kunnen reageren. Al-Azhar werkte eerder negentien jaar in horeca aan het Damrak, maar opende begin 2017 met zakenrelaties het eerste ‘echte’ Syrisch restaurant van de stad.

Wat begon als een groot succes, ook na een lovende recensie in Het Parool, werd een drama in vele aktes toen die zakenrelaties hem uit het restaurant aan de Warmoesstraat werkten.

Grote frustratie

Al jaren beheerst een aaneenschakeling van rechtszaken Al-Azhars leven. De politie moest al eens toegeven dat de wijkagent zijn zaak op verzoek van de belangrijkste compagnon ten onrechte had laten ontruimen; een notaris werd op zijn vingers getikt vanwege malversaties met een leveringsovereenkomst.

Twee korte gedingen liepen voor Al-Azhar goed af, twee latere veel minder goed. Nog altijd slepen een bodemprocedure en een hoger beroep. Al-Azhar hoopt op een forse schadevergoeding, maar alles duurt lang en waar de doorstart in Oost kort na de opening uitliep op het fiasco met de beschietingen en de sluiting, draait de kleinere vestiging van Sham in West (Witte de Withstraat) door corona en de hitte ook maar op halve kracht.

Al-Azhar is de wanhoop nabij. De vragen bij zijn financiering begrijpt hij niet. “Ik kan álles, álles, álles gewoon aantonen!”

‘Twee antecedenten’

Dat in een ‘bestuurlijke rapportage’ van de politie laatst stond dat hij ‘twee antecedenten’ heeft, wat onjuist is (zoals de politie inmiddels heeft toegegeven) past helemaal in het volgens hem zo lelijke plaatje.

“Voor criminelen is dit een prachtig land. Ze schieten ’s nachts steeds tussen drie en zes als waarschuwing en de burgemeester sluit mijn zaak. De gemeente is het wapen in de handen van de criminelen. Ík kan nérgens mijn recht halen. Niet bij de politie, niet bij de gemeente en ook al niet bij de rechters,” zegt Al-Azhar

Wordt ongetwijfeld vervolgd.