Sfeer na opbreken ‘Walk of Freedom’ tegen coronaregels gemoedelijk

De mars tegen coronamaatregelen begint op de Dam. Beeld Laura Obdeijn

De groep van honderden mensen verzamelde zich om 12.00 uur op de Dam en loopt inmiddels over het Rokin, om via de binnenstad onder andere langs de Stopera te lopen, over de Nieuwmarkt en het Rembrandtplein. Voor de demonstratie is toestemming verleend door de gemeente.

Demonstranten hebben gele paraplu’s bij zich met teksten als ‘vrijheid’, ‘liefde’ en ‘hoop’. Op protestborden staan teksten als ‘leven in vrijheid’, ‘geen prikdictatuur’ en ‘medical apartheid’. Als het even stopt met regenen, klinkt gejuich en gaat de muziek aan. ‘You’ll never nooit walk alone,’ zingen de aanwezigen terwijl de politie van een afstand toekijkt. Ook wordt veelvuldig ‘liefde, vrijheid, geen dictatuur’ en ‘sluit je aan!’ geroepen.

Op het Rokin loopt een toerist uit Dublin mee met de stoet, volledig gevaccineerd, gewoon om wat tijd te doden terwijl hij wacht op een vriend. Hij is het er niet mee eens dat iedereen zo dicht op elkaar loopt, maar vechten voor je rechten kan hij wel waarderen.

Rijksmuseum

Een vrouw uit Den Haag vindt de maatregelen disproportioneel, vertelt ze als de groep de Utrechtsestraat bereikt. “Het is normaal om te leven met een virus.” Ze heeft al vaak gedemonstreerd. “Helaas nog niet in het begin. Maar op een gegeven moment dacht ik: ik moet niet alleen maar wat vinden, ik moet ook wat doen. Daarom ben ik er ook vandaag. Om te laten zien wat het volk wil.”

Bij het Rijksmuseum ontstaat een chaotisch momentje: een deel van de groep gaat onder het Rijksmuseum door - richting het Museumplein, waar het wekelijkse ‘koffiedrinken’ ooit begon - en een ander deel zet voort richting het Leidseplein. Organisatoren manen de betogers richting het Leidseplein, demonstreren op het Museumplein is niet de bedoeling.

Meelopende vrouwen wijzen naar het doek op het Rijksmuseum dat de tentoonstelling over de slavernij aankondigt, en noemen het ‘typisch’ dat ze juist hier langs lopen.

Inmiddels aangekomen bij de Munt en op weg naar de Stopera, loopt een vrouw die zegt mee te doen voor haar kinderen. “Ze mogen helemaal niets meer. Zielig.” De betogers bereiken de Stopera niet: het plein is afgezet door twee ME-bussen. Ze lopen door richting de Jodenbreestraat.

De stoet heeft een hoop bekijks, maar niet iedereen zit erop te wachten. Bij het Waterlooplein hangt iemand uit het raam en steekt zijn middelvinger op, waarna hij met zijn hand een ronddraaiend gebaar langs zijn hoofd maakt.

Vorige week zondag werd een coronamars georganiseerd door Nieuw-West. Daar kwamen duizenden demonstranten op af. Daarvoor werd al vele malen ‘koffie gedronken’ op het Museumplein.

Rond 15.00 uur is een groot deel van de demonstranten vertrokken; de vergunning voor het protest liep dan ook om dat tijdstip af. De sfeer blijft gemoedelijk: ook de laatste groep aanwezigen belooft de politie te vertrekken.