Sfeer gemoedelijk bij intocht; honderd betogers aanwezig

In totaal hebben zo'n honderd voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zich verzameld in twee aparte vakken langs de route van de intocht. De circa vijftig anti-Pietdemonstranten hebben een groot spandoek bij zich met de tekst: Laat Sinterklaas een kinderfeest zijn voor alle kinderen. Ook scanderen ze 'No more blackface' door een megafoon.



Aan de andere kant van de route staat een groepje voorstanders van Zwarte Piet met Nederlandse vlaggen. De Nederlandse Volksunie heeft een traditionele Piet meegenomen. Op de ramen van sommige huizen langs de route hangen posters met een afbeelding van Zwarte Piet met teksten als 'handen af van onze tradities'.



De regio

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) mijdt dit jaar de landelijke intocht, maar is de regio in. Zo vinden er onder meer demonstraties plaats in Den Haag, Rotterdam, Dokkum, Groningen, Eindhoven, Apeldoorn, Weesp en Maassluis en Den Helder.



De Rotterdamse politie heeft een man gearresteerd die op de Erasmusbrug een anti-Piet-activist van KOZP aanviel. De activist werd geschopt of geslagen, dat kon een politiewoordvoerder niet zeggen. Aan de brug was een spandoek gehangen met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'. Volgens de politie was daar een vergunning voor afgegeven.