SFB mag zonder KM optreden op Kwaku

Kaene M. werd zaterdag gearresteerd met een pistool, net na een optreden op Vestival - een ander festival in Zuidoost, op het Arena Park. De onderzoeksrechter heeft hem vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zelf in elk geval niet op Kwaku optreedt. De politie zegt dat er goede afspraken zijn gemaakt met de festivalorganisatie.



Vorige week vrijdag was een arrestatieteam al de Q-Factory in Oostpoort binnengevallen toen SFB er optrad, omdat M. in paniek de politie had gewaarschuwd dat hij met een vuurwapen was bedreigd. Zes verdachte mannen werden gecontroleerd, maar er werd geen wapen gevonden. Kaene M. weigerde vervolgens aangifte te doen.



De recherche onderzoekt wat rond hem speelt. Omdat er vooralsnog geen signalen zijn dat ook de andere leden van SFB gevaar lopen of zich bewapenen, ziet bijvoorbeeld burgemeester Eberhard van der Laan geen aanleiding of bevoegdheid hen het optreden te beletten.



De organisatie van Kwaku was niet bereikbaar voor commentaar, maar had eerder deze week laten weten het optreden van de gemankeerde rapgroep te willen laten doorgaan.