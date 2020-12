Sezer B. zou rol hebben gespeeld bij moorden op broer kroongetuige én Derk Wiersum

Imstenrade in Buitenveldert, waar advocaat Derk Wiersum bij zijn woning werd geliquideerd. Beeld Hollandse Hoogte / Olivier Middendorp

De moordenaar van broer Reduan van kroongetuige Nabil B. kreeg 28 jaar cel. De vermoedelijke uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum van de spijtoptant zitten ook alweer lange tijd in de cel.

Dé grote klus voor het nog altijd forse rechercheteam dat beide schokkende moorden onderzocht, is te achterhalen wie de moordenaars aanstuurden of hielpen.

Stap voor stap kwamen meer verdachten in het vizier, via wie justitie uiteindelijk de link hoopt te leggen naar de opdrachtgever. Niemand binnen de opsporing betwijfelt dat de organisatie van Ridouan Taghi wraak nam voor de uitvoerige biecht vol beschuldigingen van Nabil B., maar het is geen sinecure om dat te bewijzen en Taghi ontkent met klem.

Onopvallende twintiger

Een schakel die tot nu toe weinig aandacht kreeg, is de Utrechtse crimineel van Turkse origine Sezer B. De magere, onopvallende twintiger was al in beeld nadat broer Reduan op 29 maart 2018 was doodgeschoten in zijn beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Inmiddels is hij óók gelinkt aan de moord op raadsman Derk Wiersum, 18 september 2019 in Buitenveldert.

In het Hilversumse huis van Reduans moordenaar Andy S. lagen twee PGP-Blackberry’s, bedoeld om versleuteld te communiceren. Hij had die toestellen gekregen meteen nadat hij Reduan B. had doodgeschoten. Mogelijk moest hij alweer een nieuwe onderwereldmoord plegen.

Op de verpakking van een van die PGP-telefoons zat een vingerafdruk van Sezer B. Die stond al te boek als contact van de familie Taghi en zat tijdens een controle in de auto bij een zus van Ridouan.

Sezer B., inmiddels ook verdacht van het meewerken aan de moord op Wiersum.

Sezer B. is volgens ingewijden een vertrouweling van Taghi’s neef Jaouad F., de oudste zoon van een van diens zussen. De recherche beschouwt deze neef als mogelijke moordmakelaar van de groepering die de moordopdracht kan hebben uitgezet bij Sezer B., die vervolgens moordenaar Andy S. aanstuurde.

Jaouad F. woonde toentertijd enkele honderden meters van Andy S., hield een rechercheur hem in een verhoor voor. Die beriep zich op zijn zwijgrecht, hij wil niets over zijn opdrachtgevers zeggen.

In het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum is Sezer B. inmiddels óók volop in beeld als mogelijke tussenpersoon tussen de groep rond Taghi en de uitvoerders van de liquidaties.

Sezer B. is in de maand voor die moord drie keer gezien bij een Utrechtse garagebox waar weer een andere neef, Anouar Taghi, volgens justitie gestolen auto’s stalde die bij de moord zijn gebruikt. Twee keer was Sezer B. daar met Anouar Taghi, een derde keer met medeverdachte Oussama B.

Observaties

Uit de bewegingen van zijn smartphones en de gestolen Renault Mégane die aanhoudend door Wiersums straat reed, maakt justitie op dat Sezer B. volop deelnam aan die observaties, ook ’s nachts, vanuit zijn woning in Kanaleneiland.

De groep lijkt eerst het kantoor van Wiersum te hebben geobserveerd in de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam-Zuid, om zich vervolgens te concentreren op zijn huis aan Imstenrade in Buitenveldert.

Evenals medeverdachten gebruikte Sezer B. zijn smartphones voor het laatst op de avond van de moord op Wiersum. Vervolgens werden twee opeenvolgende telefoonnummers geactiveerd in de buurt van de Amsterdamse Diemerzeedijk. Anouar Taghi zou het ene zijn gaan gebruiken, Sezer B. het andere.

Officieel verdacht

Om al die redenen wordt Sezer B. er inmiddels officieel van verdacht de moord op Wiersum te hebben voorbereid, en ook weer als tussenschakel. Hij is nog op vrije voeten.

Als hij bij de moord op Wiersum inderdaad voor de tweede keer die rol heeft kunnen spelen, dan roept dat de prangende vraag op of het gevaar voor Wiersum eerder had kunnen worden opgemerkt als de Utrechter intensiever was onderzocht na de moord op Reduan B.

Tussen beide gevallen zat een periode van anderhalf jaar. Zowel nabestaanden van Reduan B. als betrokkenen binnen de recherche drongen met klem aan op nader onderzoek, maar het Openbaar Ministerie beperkte het moordonderzoek van de eerste zaak toen tot de rol van uitvoerder Andy S.