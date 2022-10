Seyit Ozilhan (1959-2022) wist precies wat er speelde en kende iedereen in de buurt

Seyit Ozilhan Beeld prive beeld

De foto’s die Ozilhan in februari 2012 op Twitter postte, maken in een klap duidelijk wie hij was. We zien hem zitten op een bankje op het Mercatorplein, zijn laptop op schoot: ‘Mijn nieuwe werkplek.’ Nog diezelfde dag twitterde hij nog een foto, maar dan met een buurtbewoonster naast hem en de tekst: ‘De inloop op mijn nieuwe werkplek komt op gang.’

In de jaren die volgden plaatste Ozilhan nog veel meer foto’s, van buurtfeesten op het Balboaplein, de stoep schrobbend tijdens een ‘opschoondag’ of genietend van het zonnetje op het terras van buurtcentrum Tagerijn. ‘Wat een mooie dag,’ schreef hij dan, ‘al die blije initiatiefnemers en belangstellenden bij elkaar.’

Het liefst reed Ozilhan op zijn bakfiets met grote kannen koffie en thee door De Baarsjes om een ‘buurtbakkie’ te doen. “Dat was zijn lust en zijn leven,” zegt Wim Molenaar, zijn collega bij welzijnsorganisatie Combiwel. “Hij stond dan al om acht uur ’s ochtends bij een school om de ouders te vragen hoe het ging en of hij iets voor ze kon doen. Daarin ging hij heel ver. Hij hielp mensen, vooral uit de Turkse gemeenschap, bij het vertalen van brieven of het aanvragen van huursubsidie. Ik heb hem weleens geadviseerd het rustiger aan te doen, maar zijn werk was zijn roeping.”

‘Niet lullen, maar poetsen’

De van oorsprong Koerdische, niet-religieuze Ozilhan kwam ter wereld in Dersim, een gebied in het noordoosten van Turkije, maar hij groeide op in de hoofdstad Ankara. Hij was al jong politiek actief en nadat hij bij demonstraties tegen het regime diverse malen was opgepakt, nam hij de wijk naar het buitenland. Begin jaren tachtig kwam hij in Amsterdam terecht, eerst in Oost en vervolgens in Noord, waar hij tot zijn dood bleef wonen.

Ozilhan ging al snel vrijwilligerswerk doen en werd in 2002 voor GroenLinks in de deelraad gekozen. “Hij hield zich bezig met onderwijs, welzijn en armoedebestrijding,” zegt Molenaar, die met hem in de fractie zat. “Hij kon vooral heel goed luisteren en was de beste netwerker die ik ooit heb ontmoet. Van begrotingen, beleidsnotities en vergaderingen moest hij niets hebben; hij was een doener. Niet lullen, maar poetsen.”

Dat ondervonden ook zijn collega’s in het welzijnswerk, waar hij als buurtcoördinator van de Kolenkitbuurt in 2008 emplooi vond. “Seyit hield zich niet aan protocollen of beleidsregels,” zegt Marco de Ridder, gebiedsmakelaar in West, “en dat was weleens lastig. Maar hij wist precies wat er speelde en kende iedereen. Daarnaast was hij ontzettend lief. Als je een borreltje met hem ging drinken, lukte het je niet om te betalen. Geld interesseerde hem niet. Hij heeft veel mensen uit eigen zak geholpen als ze omhoog zaten.”

Verbinder

Ozilhan was een verbinder voordat dat woord in de mode kwam. “Hij was heel flexibel,” zegt vriend en collega Ibrahim Özdemir. “Seyit kon met iedereen door een deur. Arm of rijk, jong of oud: hij maakte geen onderscheid en werd daardoor al snel geaccepteerd in de wijk. Ik heb hem ook nooit boos gezien, hij bleef altijd rustig en positief. Als een oosterse derwisj, een oude wijze man die iedereen met raad en daad terzijde staat.”

Twee jaar geleden werd Ozilhan ziek: longkanker. Özdemir: “Hij werkte keihard, ook ’s avonds en in het weekend, en vergat zichzelf soms. Hij dronk en rookte veel en was mager omdat hij weinig at. Ik heb hem weleens aangeraden naar de dokter te gaan, maar dat vond-ie niet nodig. Hij wilde onder de mensen zijn.”

Seyit Ozilhan, die een vrouw en drie kinderen achterlaat, wordt donderdag gecremeerd op De Nieuwe Noorder. Hij werd 63 jaar.