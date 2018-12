Sensoren bewaken invalidenplekken

'Internet of things'-technologie

Eind deze maand laat Dijksma onder vijftig verschillende invalideparkeerplaatsen in de stad een sensor plaatsen. In de maanden daarna worden twee verschillende systemen getest, waarmee vastgesteld kan worden of het juiste voertuig in het vak geparkeerd staat. Als de sensor, met de database verbonden via 'internet of things'-technologie, signaleert dat het verkeerde voertuig probeert te parkeren, krijgt Handhaving en Toezicht automatisch een seintje.



De proef wordt later in 2019 geëvalueerd. Daaraan werken ook houders van een gehandicaptenvergunning mee. In totaal hebben ruim 10.000 Amsterdammers zo'n speciale vergunning, plus ruim 16.000 invaliden van buiten de stad. Dit volgens de gemeente opvallend hoge aantal is weer het onderwerp van een separaat onderzoek.