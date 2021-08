Senn van Beek wil een ‘x’ in paspoort: ‘Het gaat om mijn bestaansrecht’

'Ik had het erover met mijn vriendin, dat het toch heel gek is dat non-binaire personen in de Algemene wet gelijke behandeling zijn opgenomen, maar dat we helemaal niet gelijk worden behandeld.' Beeld Nina Schollaardt

Volgens Nederlandse wetgeving kunnen mensen enkel hun geslacht van 'man’ naar ‘vrouw’, of vice versa, laten veranderen in hun identiteitsbewijzen. Non-binaire personen identificeren zich echter niet als man of vrouw, en zij vallen tussen wal en schip: zij mogen van de wet niet hun geslachtsaanduiding naar een ‘x’ laten veranderen. Enkele rechters hebben dat met een gekunstelde juridische constructie toch mogelijk gemaakt; de Amsterdamse rechter riep vorige maand de politiek nog op om de wetgeving aan te passen.

Heeft u niet overwogen om zo’n proces te beginnen?

“Ik heb vorig jaar mei contact opgenomen met mijn geboortegemeente. Van hen kreeg ik de reactie dat ze me graag verder wilden helpen om een ‘x’ in mijn paspoort te krijgen, maar dat ze niets konden doen. Het voelde voor mij oneerlijk tegenover hen om ze dan maar voor het gerecht te slepen, omdat het wettelijk gezien niet binnen hun macht lag om die aanpassing te doen.”

Wat maakt dat u nu de staat aansprakelijk stelt?

“Ik had het erover met mijn vriendin, dat het toch heel gek is dat non-binaire personen in de Algemene wet gelijke behandeling zijn opgenomen, maar dat we helemaal niet gelijk worden behandeld. We horen dezelfde rechten te krijgen, en dezelfde bescherming, als ieder ander mens in Nederland.”

Wat betekent die ‘x’ in het paspoort voor u?

“Ik word dan erkend als de persoon die ik ben. Ik word dan niet meer raar aangekeken als ik mijn legitimatie moet laten zien als ik alcohol koop. Of als ik naar het ziekenhuis toe moet, of een telefoonabonnement afsluit. Vaak zien mensen mij aan voor jongen, maar in mijn paspoort staat nog ‘vrouw’. Je krijgt dan twijfelachtige blikken, en je moet je altijd schrap zetten, want je weet niet of je agressie te verduren krijgt. Op mijn identiteitskaart staat ook nog mijn oude naam, die ik niet meer gebruik. Dat is heel persoonlijke informatie die je aan een wildvreemde moet tonen.”

“Het raakt me enorm. Het gaat om mijn bestaansrecht, de kern van mijn identiteit, de persoon die ik ben. Het voelt alsof ik er niet mag zijn. Ik heb er intens verdriet van. Maar uiteindelijk ben ik een mens en mag ik vechten voor mijn eigen rechten.”

Wat hoopt u te bereiken?

“Het wordt tijd dat de wet wordt aangepast. De mensen die een ‘x’ in hun paspoort hebben gekregen zijn er ook nog steeds niet. Stel dat één van hen een baarmoeder heeft en zwanger wordt, dan is het niet zeker dat ze recht hebben op zwangerschapsverlof. Bovendien: in Nederland vinden we onszelf nog steeds zo tolerant omdat we het eerste land waren waar het homohuwelijk werd toegestaan. Waarom zijn we dan niet het eerste land waar de ‘x’ gewoon mogelijk was?”

Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) krijgt dinsdag de brief met de aansprakelijkstelling op de mat. Als hij niet binnen zes weken reageert, zal een rechtszaak worden aangespannen.