Seniorentaxi rijdt binnenkort overal in Zuid en Centrum

Amsterdammers uit De Pijp en Rivierenbuurt die niet goed kunnen lopen, maken al een paar jaar gebruik van de zogenoemde seniorentaxi: met een groen elektrisch wagentje worden zij voor één euro van en naar hun bestemming in de eigen buurt gebracht.

Jaarlijks zijn er zo’n 8000 ritjes, gemiddeld 154 per week. Vaak zijn het wat vitalere ouderen, allemaal vrijwilligers, die de minder mobiele ouderen rondrijden. Zo kunnen zij naar hun fysiotherapeut, bezoeken ze hun vrienden iets verderop of kunnen ze zelf hun boodschappen in de supermarkt doen. Ook al is het maar 500 meter rijden, de kleine groene ‘Canta’ zal rijden.

Gebroken been

Wegens het succes wordt dit initiatief uitgebreid naar alle buurten van stadsdeel Zuid en Centrum. Stichting HeenenWeer heeft zichzelf het doel gesteld om minimaal 20.000 ritten per jaar te verzorgen. Hiermee willen ze het vervoer in Amsterdam laagdrempeliger, effectiever en goedkoper organiseren en kwetsbare bewoners – juist nu – weer meer onderdeel laten zijn van hun eigen buurt.

Uit evaluaties blijkt overigens dat niet alleen hoogbejaarden hier gebruik van maken, maar ook jongeren of volwassenen die bijvoorbeeld een gebroken been hebben waardoor ze minder mobiel zijn.

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) zegt blij te zijn dat de subsidie voor de stichting is toegekend en het programma daardoor wordt uitgebreid. “Dankzij de onmisbare vrijwilligers van HeenenWeer kunnen mensen met een mobiliteitsbeperking zich beter en vrijer bewegen. Ik reken erop dat deze uitbreiding zorgt voor meer helpende handen, want alleen samen kunnen we de mobiliteit van de Amsterdammer verbeteren.”