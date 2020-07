Seniorenflat nieuwe stijl: de Akropolistoren op Zeeburgereiland

Als alles volgens plan verloopt, krijgen 2000 ouderen de komende jaren een clusterwoning in Amsterdam. De 101 bewoners van de Akropolistoren leven al in dit concept. ‘Het is een gemeenschap, al is het niet op zo’n manier dat je elke dag samen moet eten.’

Wie bij een seniorenflat denkt aan Perzische tapijtjes, beeldjes van porselein en de geur van doorgekookte groentesoep, zou eens een kop koffie moeten gaan drinken bij Marion Mulder (68, gepensioneerd basisschooldirecteur) in de Akropolistoren op het Zeeburgereiland. Ramen van plavuis tot plafond en een uitzicht van de Pontsteiger tot de contouren van Almere. En het IJmeer aan de voeten. “We wonen aan de kust van Amsterdam.”

Clusterwoningen

Dit is ouder worden in Amsterdam nieuwe stijl. Wethouder Ivens en een aantal partijen tekenen woensdag de intentieverklaring dat er de komende vijf jaar 2000 van dit soort clusterwoningen bijkomen. Voor het beeld: het gaat om appartementen waar ouderen zelfstandig wonen. De bewoners hebben in het complex een gezamenlijke ruimte en organiseren samen activiteiten. Wie zorg nodig heeft, krijgt thuiszorg of wijkverpleging- net als de zelfstandig wonende ouderen in een ‘gewoon huis’. De bonus is een woning die geschikt is gemaakt voor ouderen én meer contact met leeftijdsgenoten. “Dat je elkaar helpt, en net iets meer bent dan alleen maar buren.”

Her en der in de stad zijn er al voorbeelden van dit soort initiatieven. In de Jordaan zit De Makroon met 155 ‘levensloopbestendige woningen’, in de Houthavens Life met 98 appartementen voor ‘betrokken 60-plussers’ en op het Zeeburgereiland staat dus de Akropolistoren.

Bestuurslid Mulder staat in haar keuken en zet koffie. Aan haar tafel zit medebestuurslid Paul van Rongen (60, architect). Ze zijn gewend om te vertellen over dit ‘verticale dorp’ voor ouderen, zegt Van Rongen, omdat geïnteresseerden helemaal vanuit Duitsland, België, en zelfs Denemarken komen kijken hoe ze dat in Amsterdam doen. Het complex telt 86 appartementen. De bewoners zijn tussen 56 en 92 jaar – allemaal nog goed genoeg om zelfstandig te wonen. “Veel bewoners werken zelfs nog fulltime.”

Wachtlijst

Mulder woonde hiervoor zelf aan de Overtoom, midden in de reuring. “Ik heb altijd veel gewerkt. Op het moment dat ik iets meer tijd kreeg, ging ik nadenken: Hoe wil ik later eigenlijk wonen? De Overtoom is leuk, maar hoe is dat als ik straks tachtig ben? Het is toch tweehoog en misschien wil ik dan wel wat rustiger wonen.”

In haar zoektocht stuitte ze op de Akropolistoren, die inmiddels een wachtlijst van circa vijftig mensen telt, maar destijds, bij de opening in 2017, genoeg plek had.

Doorzettingsvermogen

Het kostte de initiatiefnemers vijftien jaar aan doorzettingsvermogen om het gebouwd te krijgen. En volgens Mulder is er tot de laatste minuut met verhuurder De Alliantie onderhandeld over de voorwaarden. Nu staat er een ouderencomplex waar de bewoners bijna alles zelf regelen. Ze kiezen zelf welke planten er in de lobby staan en welke activiteiten op het programma. Er zijn lees-, musea-, en wandelclubjes en de huurders organiseren culturele activiteiten in de Torenkamer. “Het is een gemeenschap, al is het niet op zo’n manier dat je elke dag samen moet eten.”

Er is zelfs een klachtencommissie, ook weer van bewoners, die bij burengerucht de boel komt sussen. “Niet iedereen is gewend aan het wonen met boven- en onderburen en de geluiden waarmee dat gepaard gaat,” zegt Mulder.

Ook belangrijk, vult Van Rongen aan: zorg dat het huis een eigen identiteit behoudt, in het geval van de Akropolis een humanistische grondslag. In de onderhandelingen met De Alliantie is bedongen dat de bewoners zélf in een entreecommissie nieuwe huurders mogen aanwijzen. “Maar wat ook echt leuk is,” zegt Mulder. “In de Akropolis zitten de duurste appartementen niet allemaal op de bovenste etage. Niks daarvan. Woningen met sociale huur en middeldure huur liggen hier kriskras door elkaar.”