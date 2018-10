Selfie I amsterdam-letters kan nog met augmented reality

Met een nieuwe applicatie van het Amsterdamse bedrijf kun je de letters namelijk achter jezelf of je vrienden projecteren als je een selfie of foto maakt via de Facebookapp. Zo kun je gewoon nog doen alsof je met de iconische letters op de foto staat. Al is erop staan natuurlijk wat lastiger.



De functie moet volgens het bedrijf vooral gezien worden als een grapje. Helemaal vlekkeloos functioneert de app ook niet. Zo werkt het alleen in portretmodus (als je je telefoon verticaal houdt) en is het niet heel eenvoudig de perfecte selfie met de letters te maken.



Toch hebben ze bij Capitola wel een ideologische drijfveer voor het maken van de digitale letters. "In tegenstelling tot wat de gemeente zegt - dat de letters vooral individualisme uitstralen - zien wij ze juist als symbool dat mensen vanuit alle windstreken samenbrengt," zegt Capitola-oprichter David Robustelli (37). "Het eerste wat internationale klanten altijd vragen is: waar zijn die letters? Ze ademen echt Amsterdam."



Teleurstelling

Met de app hoopt hij de teleurstelling voor hen te verzachten, terwijl die tegelijkertijd tegemoetkomt aan de wens van het stadsbestuur dat af wil van de drukte rondom de letters. Met de app kun je de letters namelijk projecteren waar je wil: voor het Rijks, maar zelfs ook buiten Amsterdam.



De functie is momenteel alleen nog te activeren via de Facebookapp, maar zal binnenkort ook gratis verkrijgbaar zijn via Instagram.



Lees ook: I amsterdam-letters mogen blijven bij Sloterplas en in Zuidoost