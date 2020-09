Sekte spant kort geding aan tegen Humans of Film Festival

De rechtbank van Amsterdam. Beeld Shutterstock

Het draait om de film The Ashram Children van de Israëlische filmmaker Jonathan Ofek die zaterdag staat geprogrammeerd op het festival in filmhuis LAB111 in Amsterdam-West. De filmmaker groeide op in een ashram in India, waar hij leerde zijn leven te wijden aan een goeroe. Twintig jaar later gaat hij op zoek naar wat er met de andere kinderen is gebeurd en vraagt hij zich af of hij is opgegroeid in een sekte.

Een woordvoerder van het filmfestival noemt The Ashram Children een persoonlijke zoektocht van de filmmaker. Hij noemt het een evenwichtige film waarin de filmmaker een neutrale positie inneemt. Het is al sinds juni bekend dat de film is geselecteerd voor de eerste editie van het filmfestival in Amsterdam. Het betreft de Europese première van The Ashram Children. De film was eerder te zien op het documentairefestival Docaviv in Tel Aviv.

Het programma van Humans of Film Festival 2020 bevat zes lange films en zeven korte films. Met portretfilms en observationele documentaires wil het festival bewust een niche aanboren in de branche. Humans of Film Festival begint vrijdag en duurt tot en met zondag.

Het kort geding dient vrijdagochtend bij de rechtbank in Amsterdam.