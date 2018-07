Sekswinkel Mister B verhuist vanwege overlast toeristen

We kregen veel vrijgezellengroepen binnen, die vooral piemelpetjes wilden kopen Tony de Wilde

Marketingmanager Tony de Wilde vult aan: ''We krijgen regelmatig klachten van klanten. Ik zag net nog een Facebookbericht van iemand die niet naar de winkel durfde te komen om dingen te passen in verband met stroom van mensen binnen en buiten de winkel. Dat soort dingen horen we regelmatig.''



Vrijgezellenfeestjes

Mister B weert al een tijdje groepen uit de winkel. De Wilde: ''We kregen veel vrijgezellengroepen binnen, die dan vooral piemelpetjes wilden kopen. Dat soort producten verkopen wij niet hier, we zitten in een hoger segment. Andere sekswinkels in de buurt die wel in dat segement zitten, zagen hun verkoop door het toerisme wel stijgen, maar wij niet.''



Vragen om geen foto's meer te maken in de winkel bleek niet de oplossing, aldus De Wilde. ''Als je dat twintig a dertig keer per dag moet vragen, is het niet prettig meer. Ook voor onze klanten voelt dat niet fijn.''



Nieuwe winkel

De winkel is op de Warmoesstraat voor het laatst open op 26 augustus. Op 1 september opent het de nieuwe deuren aan de Prinsengracht. ''Een inspirerende locatie vlakbij het Homomonument.'' Mister B heeft ook vestigingen in Berlijn, Antwerpen, Kopenhagen en Frankfurt.